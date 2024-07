Al ruim twee decennia is Fernando Alonso – weliswaar met een kleine onderbreking – actief in de Formule 1. In zijn eerste jaren moest hij het opnemen tegen uitgesproken karakters als Michael Schumacher, Mika Häkkinen en Jacques Villeneuve. Tegenwoordig is het allemaal anders, meent de Spanjaard van Aston Martin. Over de generatie van nu: “Misschien zijn ze hun eigen karakter een beetje kwijtgeraakt.”

Vroeger was niet alles beter, maar wel anders, betoogt Alonso in een interview aan de Financial Times. Een en ander is wellicht ook te wijten aan een generatiekloof. De 42-jarige coureurs racet tegenwoordig immers tegen jonge twintigers en tieners. Oscar Piastri werd een maand na Alonso’s debuut bij Minardi in 2001 geboren en Oliver Bearman, die voor volgend jaar een stoeltje heeft verworven, was een pasgeboren baby toen Alonso in 2005 zijn eerste werelditel veroverde.

Alonso heeft het gevoel dat dit een heel andere generatie is dan de generatie coureurs met wie hij begon. “Er zijn zeker verschillen. Ik denk dat de oudere generatie wat oprechter was,” meent hij. “Anders in karakter, in de manier waarop ze het racen en het leven benaderden. Het waren heel harde concurrenten.”

Fernando Alonso in zijn debuutjaar voor Minardi in 2001 (Getty Images)

‘Ze hebben zelfs mensen die voor hen praten’

De huidige generatie wordt wellicht teveel in de watten gelegd. Alonso over de nieuwe generatie coureurs: “Ik zou zeggen dat ze heel getalenteerd zijn. Misschien nog wel meer dan vroeger vanwege alle voorbereiding, de academies, het simulatorwerk, de technologie en alle data die ze tot hun beschikking hebben om zich te verbeteren en snel te leren. Ze komen beter voorbereid aan in de F1. Maar buiten de baan of met de helm af, zijn ze misschien een beetje hetzelfde en verlegener in de manier waarop ze dingen benaderen. Ze hebben zelfs mensen die voor hen praten, voor het management, voor de media, voor de fitness. Ze zijn goed voorbereid, maar misschien zijn ze hun eigen karakter een beetje kwijtgeraakt.”

Fernando Alonso blijft in ieder geval nog twee seizoenen actief in de Formule 1. De Spanjaard denkt dat hij vandaag de dag nog steeds dezelfde “sterke concurrent” is als toen. “Ik hoop dat de coureurs op de grid me respecteren en zien als een sterke coureur, die nooit opgeeft. Ik kan nog steeds goede dingen bereiken als ik het juiste materiaal heb. Zelfs als de auto niet 100 procent is, moeten ze me in de gaten houden. Ik zal altijd een vechter blijven. Ik heb mijn aanpak niet veranderd”, aldus Alonso.

