Red Bulls RB20 is de laatste weken volgens Max Verstappen niet meer de snelste auto van het veld. Een flinke update moet zijn uitdager voor de Hongaarse GP van een potente injectie voorzien. “Dit wordt cruciaal met betrekking tot de komende maanden.”

De thermometer tikt in Red Bulls motorhome, zonder airconditioning, bijna 34 graden aan. Op het gezicht van Max Verstappen is bij de donderdagse mediasessie, in tegenstelling tot bij veel journalisten, geen druppel transpiratie te zien. Hij is afgetraind, fit, leider in het wereldkampioenschap en vooral benieuwd wat de uitwerking zal zijn van de updates die zijn werkgever voor de RB20 naar de Hungaroring heeft meegenomen.

Het korte, bochtige circuit nabij Boedapest – een ‘kleintje Monaco’ – is in het verleden vaak vriendelijk geweest voor Red Bull. Verstappen won er de laatste twee edities. Dit jaar ruikt de concurrentie bloed. McLaren, Mercedes en Ferrari dichten zichzelf prima kansen toe de wereldkampioen in de heuvels nabij Boedapest te verslaan. En waarom, gezien de ontwikkelingen van de laatste weken, ook niet?

Red Bull hoopt in de wedloop naar tijdwinst echter een slag te kunnen slaan. “We hebben wat updates bij ons”, erkent Verstappen. Niet supergroot, stelt hij. Maar wel groter dan voorgaande. “Dit wordt een belangrijk weekend”, beweert Verstappen. “Cruciaal met betrekking tot de komende maanden. Als deze update ons niet de tijdwinst oplevert die we verwachten en hopen, dan weet ik niet hoe het verder zal evolueren. Ook omdat we niet weten wat anderen zullen gaan doen. Maar ik verwacht dat het tijdwinst gaat opleveren.”

Na de dominante openingsmaanden (‘in het begin van dit jaar voelde ik me nog beter in de auto dan vorig seizoen’) is de voorsprong die de RB20 op de concurrentie had, beseft Verstappen, verdwenen. “Andere teams hebben laten zien dat je grote stappen vooruit kunt zetten”, aldus Verstappen. “Nu is het aan ons meer performance te vinden. En daar zijn we druk mee bezig.”

Vanzelfsprekend kwam ook de vormdip van collega Sergio Pérez aan de orde. De Mexicaan moet na een hele serie flops van de laatste maanden zelfs vrezen voor zijn stoeltje. Verstappen heeft het ook gelezen, maar neemt het voor zijn teamgenoot op. “Als je auto niet meer dominant is moet je meer tegen of over de limiet rijden. Dan heb je een grotere kans op ‘momentjes’, of problemen. We moeten het gewoon iets makkelijker voor onszelf maken.”

“Kijk,”, zo vervolgt hij, “we kunnen niet ontkennen dat de laatste weekenden wat ongelukkig waren. Maar Checo heeft ook wat pech gehad, het is niet fair om te zeggen dat alles alleen zijn schuld is. Hij wil het beter doen, werkt daar hard aan. Ik hoef hem daarbij niet te helpen, het enige wat je als coureur kunt doen is alles geven. We zijn allemaal toegewijd en helpen elkaar, zijn een team. Checo en ik praten onderling niet over zijn situatie, maar hoe we de auto beter kunnen maken. We hebben”, concludeert Verstappen, “meer performance nodig. Dan hoef je ook niet tegen of over de limiet te gaan.”

Lees hier alles over de aankomende GP van Hongarije