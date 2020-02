Omringd door journalisten werkte Red Bull-teambaas Christian Horner donderdag zijn eerste mediapraatje tijdens de wintertests af, met de blik vooruit op seizoen 2020. Horner over Red Bulls eerste ervaringen met de RB16, kilometervreter Max Verstappen en Mercedes en Ferrari.

Over het testdebuut van Red Bulls RB16…

Horner: “De eerste testdag was heel sterk voor ons. Bijna 170 ronden (het waren er 168, red.) waarmee we Max enigszins hebben uitgeput, maar dat is wat je wil. Zeker op zo’n eerste testdag in Barcelona. De eerste feedback over de RB16 is heel positief. Er waren wat punten van de RB15 die we wilden verbeteren, bepaalde gebieden. Dat is, volgens mij, goed gelukt.”

Over rivaal Mercedes…

“Mercedes lijkt sterk te zijn. Maar dat zijn ze natuurlijk altijd. Ze zijn regerend vijf- of zesvoudig kampioen. Zij zijn de graadmeter. Hun auto ziet er goed uit op circuit.”

En Ferrari…

“Lastig te zeggen op basis van woensdag. Je weet niet wat iedereen doet. We kijken echter niet te zeer naar de tijdenlijst.”

Over het werk voor 2020…

“Ik denk dat we volgende week bij de tweede test iedereens pakketten voor de eerste race zien. Er zullen upgrades voor Melbourne zijn. Daarna gaat het om kleine stapjes.”

Over het verdelen van het werk voor 2020 én 2021, het jaar van de regelrevolutie…

“We pushen zo hard we kunnen met de RB16, maar de RB17 wordt een compleet andere auto onder de nieuwe regels. De aandacht van Adrian (Newey, Red Bulls technische opperhoofd, red.) ligt al in grote mate bij de RB17. Je hebt natuurlijk een beperkt aantal middelen, dus het gaat erom hoe je je aandacht en middelen spreidt zonder dat het performance kost.”

Over het Concorde Verdrag en de onderhandelingen met Formule 1-eigenaar Liberty Media om na 2020 door te gaan in de sport…

“Die gesprekken lopen. Hopelijk bereiken we ergens de komende weken een overeenkomst. Beide partijen lijken gemotiveerd om het te regelen. Als dat het geval is, lukt het vaak wel. Ik denk niet dat het voor Melbourne lukt, maar wel in de eerste seizoenshelft. Of het om geld gaat? Het gaat toch altijd om geld? Het gaat nog om een paar details, we zitten niet mijlenver van elkaar af.”

Over de mogelijkheid van motorstraffen, met de limiet die op drie motoren staat voor 2020…

“Het doel is om het met drie motoren te doen. Als we op 21 races blijven, is dat wat makkelijker. Mochten we echter toch een vierde motor nodig hebben, is het zaak die straf te pakken waar je er zo min mogelijk last van hebt. Performance blijft het belangrijkste.”

Over de race in China, die is uitgesteld maar mogelijk tussen de laatste races geschoven wordt…

“Hoe ik daarover denk? Dat hangt er vanaf hoe we in het kampioenschap gaan. Als je bovenaan staat, wil je niet te veel races later in het jaar! Serieus: we moeten goed kijken naar de logistiek. Het is een volle kalender dit jaar. Brazilië, China, Abu Dhabi, die races na elkaar, dan vraag je veel van het personeel.”