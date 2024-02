Hoewel Red Bull de touwtjes bij de teams de afgelopen twee jaar weer stevig in handen nam, gaat het tijdperk-Mercedes sinds de entree van de W01 (2010) hoe dan ook de geschiedenisboeken in. Met acht constructeurstitels (2014-2021) werd Mercedes de afgelopen jaren regelmatig met goud omhangen. Ook bejubelden ze bij de (soms in het zwart uitgedoste) ‘Silberpfeilen’ zeven keer een coureur als kampioen: eenmaal Nico Rosberg (2016), zesmaal Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017-2020)

Hoe de W15, de auto voor het seizoen 2024 eruitziet, wordt woensdagochtend duidelijk bij de presentatie van Mercedes. Als voorproefje bij deze alvast een overzicht van alle liveries van Mercedes in de Formule 1 sinds 2010.

Mercedes door de jaren heen:

2010: Nico Rosberg in de Mercedes GP W01. (Motorsport Images)

2011: Nico Rosberg tijdens de Braziliaanse GP in de W02. (Motorsport Images)

2012: Nico Rosberg in de W03 op een nat Interlagos. (Motorsport Images)

2013: De Mercedes W04, met Nico Rosberg achter het stuur. (Motorsport Images)

2014: Mercedes-coureur Nico Rosberg geeft de W05 de sporen in Abu Dhabi. (Motorsport Images)

2015: Met Nico Rosberg als een van de twee coureurs was dit het jaar van de W06. (Motorsport Images)

2016: Lewis Hamilton in actie met de W07. Hij moest in deze bolide de titel aan teamgenoot Nico Rosberg laten. (Motorsport Images)

2017: Valtteri Bottas’ eerste kennismaking met een Mercedes-auto, de W08. (Motorsport Images)

2018: De W09 in actie, met Valtteri Bottas, tijdens de Grand Prix van Australië. (Motorsport Images)

2019: Valtteri Bottas raast in de W10 voorbij op start-finish in de straten van Baku, Azerbeidzjan. (Motorsport Images)

2020: De W11, met Valtteri Bottas, gaat de historie in als de auto waarmee Mercedes reed toen de coronapandemie de wereld in zijn greep hield. (Motorsport Images)

2021: Na vier titels op rij bleek de W12 de auto waarin Lewis Hamilton naast het kampioenschap greep. De titel moest hij laten aan Max Verstappen. (Motorsport Images)

2022: De W13 bleek een mislukking, zo besefte Lewis Hamilton als een van de eersten in 2022. Red Bull nam dat jaar bij de constructeurs de macht over en onttroonde Mercedes als kampioen. (Motorsport Images)

2023: Ongelooflijk, maar waar: ook met de W14 sloeg Mercedes de plank mis. Zelfs een zege zat er het hele seizoen niet in. (Motorsport Images)

Van een Mercedes dat met name sinds 2014 vooral met goud werd omgehangen, wordt traditiegetrouw veel verwacht. Ook voor komend seizoen. Daar veranderen de blamages van afgelopen jaren niets aan. De vraag is echter hoe realistisch het is om een comeback te verwachten, ook gezien de dominantie van Red Bull. Meer daarover in onze preview elders op de site!

