De Formule 1-auto van Mercedes voor seizoen 2024 is een feit. Woensdag presenteerde het team de W15, de bolide waarmee coureurs Lewis Hamilton en George Russell weer mee moeten kunnen vechten voor de overwinning. De auto is – hoe kan het ook anders – overwegend zwart met zilveren details. Onderhuids is er een hoop gebeurd, maar is het genoeg om deze silver arrow weer op pole te krijgen?

Teambaas Toto Wolff is tevreden met de vorderingen. “De vorige twee jaar waren nodig om ons op dit punt te krijgen”, laat hij weten in een persbericht. Mercedes geeft toe dat het de afgelopen tijd moeite heeft gehad om de concurrentie bij te benen. “We hebben grote stappen gemaakt, maar we moeten blijven werken om weer vooraan te kunnen rijden.”

De W15 oogt als een evolutie van zijn gitzwarte voorganger, maar volgens technisch directeur James Allison is er nog veel meer aan de hand. “Dit is een nieuwe auto, vorig jaar zomer werd er al aan het design gewerkt”, legt hij uit in een persbericht. “De chassis en de behuizing van de versnellingsbak zijn nieuw, maar ook de onvoorspelbare achteras en de vloer zijn onder handen genomen.” In de sidepods van de nieuwe Mercedes-auto is een vleugje Red Bull te bespeuren, maar daar heeft zowat elk team zich in 2024 schuldig aan gemaakt.

(Tekst gaat verder onder foto)

De nieuwe auto van Mercedes voor 2024, de W15 (Mercedes)

Verbetering ten opzichte van vorig jaar

De auto voor 2024 moet ook voor Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell een verbetering zijn. Beiden hadden de de afgelopen twee jaar moeite met de balans van de auto, een probleem dat de W15 moet verhelpen. “We hebben een hoop geleerd van de vorige seizoenen”, legt Russell uit. “Het was niet altijd even makkelijk, maar ik geloof dat het ons sterker gaat maken over de lange termijn. We hopen dat we met de W15 een volgende stap kunnen maken.”

Ook Hamilton hoopt op een verbetering ten opzichte van vorig jaar. “Als je niet vertrouwd bent met de auto, kun je nooit het maximale eruit halen”, aldus de oud-wereldkampioen. “Een stabielere, meer voorspelbare auto geeft ons de kans om meer uit elke ronde te halen.” 2024 is voor Lewis Hamilton het twaalfde en laatste seizoen met Mercedes, volgend jaar verhuist de Brit naar Ferrari.



