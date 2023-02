De opmerkelijke keuze van Mercedes om dit seizoen terug te keren naar een geheel zwarte kleurstelling is vooral ingegeven door gewichtsbesparing. Door zwart te verkiezen boven het gebruikelijke zilver, is de auto dit jaar beter op gewicht, zegt teambaas Toto Wolff.

Bij het ontwikkelen van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s bleek vorig seizoen overgewicht een alom aanwezig probleem. In de race om kilo’s en zelfs grammen te besparen kozen enkele teams er zelfs voor om de hoeveelheid verf op het bodywork te reduceren en sommige delen onbehandeld te laten. Ook de zilveren Mercedes W13 was iets te zwaar en dus heeft ook de stal uit Brackley er voor gekozen om dit jaar op dieet te gaan en delen van het grijs-zwarte carbon ‘kaal’ niet mee te spuiten. “Toen we naar gewichtsbesparing keken, moest iedereen concessies doen”, legt Wolff uit. “Het is echt bedoeld om de prestaties te verbeteren. Je kunt daarmee natuurlijk niet tonnen besparen, maar het toont wel aan dat we bereid zijn ver te gaan.”

Opmerkelijk is dat de zilveren kleur die Mercedes ooit introduceerde en waarmee het grote successen boekte, ook voortkwam uit gewichtsreductie. In de jaren dertig waren de auto’s gemaakt van aluminium en door het bodywork niet te verven ontstond de bijnaam Zilverpijlen.

Foto: Mercedes-AMG

Sidepods

Een eerste nadere blik op de W14 leert dat Mercedes verder is gegaan met het zero sidepod-ontwerp van vorig jaar. Het team verraste bij de wintertest van 2022 met een auto zonder noemenswaardige luchtinlaten naast de cockpit van de coureur. En hoewel de W13 vooral in het begin van het seizoen niet competitief was, wijkt Mercedes voor komend seizoen nog niet van dat concept af. “Ik vind het belangrijk om moedig te zijn in deze sport”, stelt Wolff. “Ik ben trots op de oplossingen die we vorig jaar hebben gevonden. De reden dat we niet goed presteerden had volgens ons niets te maken met het ontwerp van de sidepods. Maar er zijn geen heilige huisjes. We zijn verder gegaan met de smalle sidepods, maar je zal daarin – met de introductie van upgrades – mogelijk wel wat ontwikkeling kunnen zien. Het kan zijn dat de sidepods nog gaan veranderen. Niet heel snel, maar we kijken naar oplossingen.”

Terug naar de top

Of Mercedes – na de tegenslagen van 2022 – dit seizoen kan terugkeren aan de top en we een nieuw duel tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen zullen zien, is nog koffiedik kijken, vervolgt Wolff. “De concurrentie was vorig jaar erg sterk en we zijn bezig met een inhaalslag. We zullen uiteindelijk competitief zijn. Ik heb bij het samenstellen van het persbericht een kwartier na moeten denken over dat woord ‘uiteindelijk’. Aan de ene kant wil je zeggen dat we nu al competitief zijn, aan de andere kant moet je realistisch blijven. Maar uiteindelijk zullen we competitief zijn. Natuurlijk kijk ik uit naar een duel vooraan in het veld. Misschien niet alleen met de drie topteams, maar mogelijk kan ook een ander team zich er bij voegen. Dat maakt deze sport zo leuk.”

