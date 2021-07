Mercedes brengt in Silverstone de laatste updates voor haar 2021-auto, de W12. Dat verklaart teambaas Toto Wolff. “De windtunnel staat al stil voor deze auto.”

Wolff liet zich afgelopen weekend, toen de Formule 1 ook al in Oostenrijk was, nog ontvallen dat Mercedes dit jaar helemaal niet meer met updates zou komen. Chief technical officer James Allison corrigeerde hem echter: er is nog wel wat onderweg, aldus Allison.

In gesprek met Sky Sports F1 verklapt Wolff nu dat Mercedes’ laatste updates bij de Grote Prijs van Engeland op de auto zullen verschijnen. “Er komt nog één doorontwikkeling, in Silverstone. Dat gaat om iets dat al lang in de pijplijn zit”, zo legt Wolff uit.

Hamilton in de simulator

Waar Red Bull langer doorwerkt aan haar auto, moet Mercedes het los van deze laatste updates dus hebben van het finetunen van de W12. Lewis Hamilton zit daarom de laatste tijd meer in de simulator dan normaal. De Brit staat niet bekend als een liefhebber van simulatorwerk. “Maar hij begint het steeds meer te waarderen”, zegt Wolff.

“Het is ook goed om te zien dat Lewis terug blijft komen om in de simulator te stappen”, vervolgt Wolff. Het tekent volgens hem de spirit bij Mercedes. “Het hele team werkt keihard”, benadrukt hij. Volgens Wolff hoeft hij Mercedes’ manschappen ook niet verder aan te sporen. “Ze zijn van zichzelf al gemotiveerd genoeg.”

Mercedes komt in Silverstone met een laatste updates voor de W12.

‘Het wisselt per weekend’

Gevraagd of Red Bulls voorsprong – die veertig punten bedraagt – onoverkomelijk is, antwoordt Wolff van niet. “Als Valtteri Bottas als tweede was gefinisht in Monaco, zoals hij leek te gaan doen, hadden we nu pal achter ze gestaan”, zo haalt hij aan.

“Aan de andere kant”, vervolgt Wolff, “had het er ook anders uitgezien als Max Verstappen geen lekke band had gehad in Bakoe. Het wisselt dus echt per weekend.” In Oostenrijk is Red Bull daarbij misschien wel in het voordeel. Hierna volgt met het raceweekend op Silverstone echter een baan die Mercedes traditioneel goed ligt.

“Silverstone was altijd een goed circuit voor ons”, beaamt de Oostenrijker, die echter weet dat dit ook gold voor Paul Ricard, waar Red Bull toch sterker was dan Mercedes. “Nu er dit jaar conform het reglement een stuk van de vloer is gehakt, is het lastig te zeggen of Silverstone nog ‘onze baan’ is. Normaal doet onze auto het daar echter goed.”