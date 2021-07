Mercedes-teambaas Toto Wolff is ‘voorzichtig optimistisch’ nadat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de tweede training in Oostenrijk aanvoerden. Maar: “Ik denk dat Red Bull de motor zaterdag nog wel opschroeft.”

Lees ook: VT2: Mercedes bovenaan in Oostenrijk, Verstappen volgt op enkele tienden

Dat is namelijk gebruikelijk bij Red Bull, legt Wolff uit bij Sky Sports F1. “Wij hebben ons wel wat verbeterd”, denkt hij, maar rekent zich dus zeker nog niet rijk. Uiteindelijk was Hamilton – als snelste man in VT2 – maar twee tienden sneller dan de nummer drie Max Verstappen. “En ik denk dus dat ze de motor zaterdag nog wel opschroeven.”

Hamilton en Bottas vonden de weg naar boven overigens ook pas in VT2, na een wat onopvallende eerste training. Daarin was Hamilton zevende en Bottas vierde. “In de tweede training reden we met wat meer motorvermogen. Ook waren onze rondjes gewoon beter, met minder fouten”, legt Wolff uit.

Dat Wolff de nadruk zo op de motorstanden en het motorvermogen legt, is iets van de laatste tijd. Volgens Wolff heeft Red Bulls motorfabrikant Honda extra vermogen gevonden met de introductie van verse motoren in Frankrijk. Honda’s technische topman Toyoharu Tanabe probeerde dergelijke mythes eerder op de vrijdag juist te ontkrachten.

Lees ook: Tanabe ontkracht aantal mythes over nieuwe Honda-motoren