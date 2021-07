Lewis Hamilton heeft VT2 in Oostenrijk als snelste afgesloten. Met een 1.05.423 is de wereldkampioen bijna twee tienden sneller dan teamgenoot Valtteri Bottas. Max Verstappen (+0.217) vervolledigt de top drie in een training waar het verkeer, onder meer in de laatste sector, meermaals een probleem vormt.

De tweede training van weekend begint zoals de eerste was geëindigd, met Max Verstappen bovenaan. Op de prototypebanden van Pirelli klokt een 1:05.709, de eerste richttijd van de middagsessie op vrijdag. Heel even gaan beide Mercedessen sneller op een setje mediums, maar Verstappen verovert meteen nadien weer P1 op dezelfde band.

Net zoals vorige week vormt het verkeer op de Red Bull Ring een probleem. Onder meer Fernando Alonso passeert tussen bocht 9 en 10 meermaals een flinke file aan het einde van zijn rondje, Charles Leclerc is geen fan van de taferelen. “Dit is gevaarlijk”, roept de Monegask over de boordradio. Verstappen wordt dan weer gehinderd door Norris in bocht 3.

Na een half uurtje krijgen we de snelle runs te zien. Op de C5-band, het zachtste Pirelli-rubber, zijn het de Mercedessen die de toon zetten. Hamilton klokt de snelste tijd met een 1:04.523, voor Bottas (+0.189) en Verstappen (+0.217). Het snelle rondje van de Nederlander was echter niet helemaal foutloos. Op plaatsen vier en vijf vinden we de Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Sebastian Vettel, een veelbelovende sessie dus voor het team uit Silverstone.

Hoewel het de coureurs niet in de garage houdt, wordt het laatste kwartier van VT2 verstoord door lichte regen. “In bocht 4 begint de regen de grip nu wel te beïnvloeden”, meldt Bottas over de radio. Enkele momenten eerder is het Hamilton die door het grind gaat in diezelfde bocht. Door het gedruppel zien we geen verbeteringen meer aan het einde van de sessie.

