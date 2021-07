Audi en Porsche sluiten dit weekend op de Red Bull Ring aan bij een belangrijk overleg over de motorformule in de F1 voor 2025 en verder.

Dat berichten verschillende media, waaronder het Duitse en goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport. Naast de huidige motorfabrikanten Mercedes, Ferrari en Renault én natuurlijk Red Bull – dat haar eigen motorproject opzet en vanaf 2022 zelf de Honda-motoren runt – schuiven dus ook Audi en Porsche aan.

Dat Audi en Porsche, die onderdeel zijn van de Volkswagen Group, interesse in de F1 hebben, is al langer bekend. Dat ze aansluiten bij een dergelijk overleg, is evenmin baanbrekend. Bij gesprekken over (toekomstige) motorformules hebben de afgelopen jaren wel vaker vertegenwoordigers van de Volkswagen Group aan tafel gezeten.

Gespreksonderwerp is nu de motorformule voor 2025 en verder. De Formule 1 zet daarbij nog altijd in op hybride krachtbronnen. Hierbij moet onder meer gekeken worden hoezeer de nieuwe motoren van de huidige krachtbronnen gaan verschillen. Net als welke onderdelen standaardonderdelen worden en wat fabrikanten zelf blijven ontwikkelen.

Geruchten over een (r)entree van Porsche en/of Audi zingen al jaren rond. Interessant voor één of beide partijen is natuurlijk dat Red Bull vanaf 2025 een eigen motor wil ontwikkelen. Red Bull houdt daarbij de deur open voor een fabrikant om hieraan mee te werken (en betalen), wat een Formule 1-entree een stuk laagdrempeliger maakt.

Dat een automaker aanschuift bij een motoroverleg in de Formule 1, zegt op zich natuurlijk ook niet alles. Afgezanten van Porsche, Lamborghini, Aston Martin én motorspecialisten Cosworth en Zytek schoven in 2017 aan bij een belangrijke meeting over een nieuwe motorformule zonder dat hier motorprojecten uit voortkwamen.