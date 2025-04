Sander Kruis’ verhaal leest als een jongensboek. Als kind van de club schopt hij het tot profvoetballer bij RBC, bij wielerploeg Visma Lease a Bike klimt hij op van stagiair tot commercieel directeur. Nu hoopt hij in de Formule 1 hetzelfde kunstje te flikken.

Sander Kruis (32) staat zijn mannetje. Voor zijn leeftijd heeft hij binnen het grote sportbolwerk al een imposant curriculum vitae opgebouwd. “Soms wordt er weleens een grapje gemaakt , zo van: ‘Hé, directeurtje’. Dat hoort er ook bij”, lacht Kruis, die daarna direct ter zake komt. Met vastberadenheid vertelt hij Sauber, met slechts vier punten de onbetwiste hekkensluiter in het constructeurskampioenschap van vorig seizoen, naar een hoger niveau te willen tillen. “Ik ben gedreven, prestatiegericht en het team kan van mij verwachten dat ik gepassioneerd aan de slag ga om ervoor te zorgen dat we de volgende stap kunnen zetten”, belooft hij.

Sinds 3 maart is Kruis werkzaam bij het Zwitserse Formule 1-team, dat volgend jaar in handen is van Audi. Kruis is er Head of Partnerships Acquisition. “Ik zag op LinkedIn dat Audi veel mensen aan het werven was voor hun Formule 1-project. Toen trok ik de stoute schoenen aan en stuurde een bericht. Van het een kwam het ander en na een reeks gesprekken met CCO Stefano Battiston bereikten we net voor kerst een akkoord”, vertelt Kruis. “Waar ik bij de wielerploeg verantwoordelijk was voor alle commerciële zaken, ben ik hier onder de vleugels van Battiston uitsluitend verantwoordelijk voor het verbinden van partners aan het team.”

Het is een doordachte keuze in de toch al bijzondere loopbaan van Kruis. “Voor alle duidelijkheid: werken bij Visma Lease a Bike was een droombaan en ik kon daar nog wel tien jaar blijven. Maar jaren geleden zei ik dat mijn volgende stap naar de Formule 1 zou zijn. Voor mijn gevoel loopt die sport twintig jaar voor op het wielrennen en is het de Champions League van de commerciële sportwereld.”

Kruis woont dit jaar zeven Grands Prix bij, waarvan hij die in China inmiddels achter de rug heeft. Op de agenda staan verder Miami, Monaco, de thuiswedstrijd in Zandvoort, Singapore, São Paulo en Las Vegas. “Ik ga daar in gesprek met bestaande en potentiële sponsors. Ik heb nog geen targets gekregen, maar we lopen over van ambitie”, verzekert Kruis. “Ik beschouw mezelf niet als een koude verkoper die continu aan het bellen is, maar als iemand die strategisch goed kan nadenken over welke merken bij Audi passen en hen vervolgens kan overtuigen om in te stappen.”

Sander Kruis in gesprek met zijn nieuwe collega’s bij de Grand Prix van China. (Sauber)

Audi? Juist. De Duitse autofabrikant neemt bij zijn intrede in de Formule 1 in 2026 de Zwitserse renstal Sauber volledig over. Met die verandering in zicht straalt Kruis van vertrouwen. “Audi is een iconisch merk”, stelt hij. “Bovendien staat de Volkswagen Groep erachter, één van de grootste automerken ter wereld. Ik zie enorme potentie in het verbinden van zowel high-end luxemerken als de bedrijven van het volk aan het Formule 1-team.”

Sander Kruis met Dylan van Baarle, die in 2023 Nederlands kampioen wielrennen op de weg werd. (Bram Berkien)

Sander Kruis in zijn natuurlijke habitat. (Twycer)

