Nee, zei teambaas Toto Wolff: Mercedes komt dit jaar niet meer met updates voor haar W12-bolide. Nou, zegt Mercedes’ technische topman James Allison nu, dat is nou ook weer niet helemaal zo. ‘Er komt nog wel wat aan. Zowel qua chassis als qua motor’.

De opmerking van Wolff werd vast met gejuich ontvangen door mening Red Bull- en Max Verstappen-fan. Mercedes, net op snelheid in een rechtstreeks duel verslagen op de Red Bull Ring, dat haar auto ook niet meer verbetert met updates? Zet de champagne – of het sixpack blikjes Red Bull – maar vast koud!

In de F1 Nation-podcast legt Allison, Chief Technical Officer bij Mercedes, echter uit dat het toch wat anders ligt. “We hebben redelijk wat dingen die onze auto de komende races sneller zullen maken”, vertelt hij zelfs. Zo komt er dus toch nog wat aan bij Mercedes.

Volgens Allison is het overigens niet zo dat Wolff de buitenwereld – waaronder een sceptische Red Bull-teambaas Christian Horner – op het verkeerde been wilde zetten. “Wat Toto bedoelde, is dat er een grote en complexe regelwijziging aankomt voor 2022 die veel van onze aandacht vergt. Dus de focus op de fabriek ligt al vooral op 2022.”

“Tegelijkertijd betekent dat niet dat er niet nog dingen in de pijplijn zitten, van voor we onze focus hebben verlegd.” Bovendien, vervolgt Allison, heeft Mercedes los van de Formule 1-fabriek in Brackley natuurlijk ook de motorafdeling in Brixworth nog. “En er komt ook wat aan qua motor.”

Mercedes houdt vertrouwen in W12

Volgens Allison zullen we dus nog wel ‘wat aerodynamische veranderingen’ zien aan de Mercedes van dit jaar, terwijl hij hoopt dat de motor ook nog wordt verbeterd. “Daarnaast zijn er nog wat dingen die nog niet helemaal goed werken. Die willen we nog verbeteren nu het seizoen nog zo spannend is.”

Zoals Wolff al verklaarde, valt er door het verder finetunen van de setup en het steeds beter begrijpen van de W12 sowieso ook nog het nodige te winnen voor Mercedes. Volgens Wolff heeft Mercedes er hoe dan ook vertrouwen in dat de W12 een titelwinnende wagen is, zelfs nu Red Bull zo sterk is.