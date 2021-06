Red Bull heeft de afgelopen vier races geen misstappen meer gemaakt en Mercedes forceert, dat is de conclusie van F1-topman Ross Brawn in zijn column na de Grand Prix van Stiermarken. Bovenal prijst Brawn ook de volwassen benadering van Max Verstappen: “Daardoor heeft hij nu een uitgelezen kans op winst in het kampioenschap dit jaar.”

“Mercedes was slimmer in het begin van het seizoen, raceten beter. Dat is nu minder het geval”, doelt Brawn op de races in bijvoorbeeld Bahrein en Barcelona. “Wat toen waarschijnlijk al de betere auto was , zie je nu ook terug in de resultaten. Mercedes doet te hard zijn best, forceert. En nu struikelen ze.”

Foto: Peter van Egmond

Hij heeft al vaak gezegd, Verstappen was vanaf het begin snel maar kwam te vaak in de problemen door onnodige incidenten. “We zien nu diezelfde snelheid maar met zeer gepolijste prestaties in de race. Hij schat alles goed in, werkt goed met zijn team, heeft een goede relatie met hen en hij is nu min of meer volwassen. Max heeft de uitgelezen kans dit jaar om de titel te pakken. En hij doet dat op een gecontroleerde en geraffineerde manier.”

Brawn gaat ook in op de situatie bij Mercedes dit jaar: “Ik werd zondag gevraagd of zij niet het meest getroffen zijn door de aanpassingen in het reglement. Laten we niet vergeten dat Red Bull aan het eind van 2020 mogelijk al sneller was. Iedereen heeft er last van, hoe dat verschilt per team is lastig in te schatten.”

BSI Images

“Het is een lastig jaar voor Mercedes om nog terug te komen omdat ze de focus al op het volgend seizoen hebben met de nieuwe regels. Er kan niets meer aan de motor veranderd worden. Zullen ze enige mensen en middelen op de auto van dit jaar inzetten? Ik denk het niet. Het is ontzettend moeilijk om het momentum voor de nieuwe auto opnieuw op te pakken nadat je gestopt bent.”

Toch zijn er mogelijkheden en manieren om een auto alsnog sneller te maken. “Ze zullen wellicht proberen effectiever te racen, om nog meer uit de afstelling te persen. Ik denk niet dat we nog grote veranderingen aan de auto zullen zien. Ze zullen de citroen nog verder moeten uitknijpen zonder middelen te verspillen die zo hard nodig zijn voor volgend jaar.”

