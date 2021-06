FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. De dominantie van Max Verstappen leverde een weinig enerverende race op, maar gelukkig heeft men in het buitenland nog genoeg kunnen vinden om de kranten mee vol te schrijven.

“De ‘actie’ deed zelfs de lokale koeien in slaap vallen, maar fungeerde als een schokkende alarmoproep naar Hamilton en Mercedes”, vat The Daily Mail de race goed samen. Op de Red Bull Ring was inderdaad weinig spannends te beleven. Verstappen leidde de wedstrijd van begin tot eind. “Verstappen is de baas”, kopt l’Équipe. Bild volgt het voorbeeld van hun Franse collega’s. “Verstappen wordt de ‘dominator’ van de Formule 1”, schrijft de Duitse krant. Niet voor niets beloont Marca de Nederlander met een 10 voor zijn sterke optreden in Oostenrijk.

Het optreden van Verstappen doet men in Italië herinneren aan alle dominante jaren van Lewis Hamilton. “Verstappen is de ideale coureur om Lewis Hamilton op te volgen: de klasse is glashelder, de honger enorm, hij is erg snel en hij maakt weinig fouten”, schrijft Gazzetta dello Sport. De sportkrant is zeer onder de indruk van de manier waarop Verstappen Hamilton kansloos achter liet. “Zelfs een haai als Hamilton zag eruit als een kleine vis, gevangen in een net.” Maar hoewel Hamilton niet in de buurt kwam van Verstappen, is hij nog altijd wel de grote man bij Mercedes. “Beiden coureurs waren alleen op de wereld, ver voor hun twee teamgenoten”, zegt l’Équipe.

Toch zal het voor Hamilton een klap zijn geweest om zo kansloos te zijn, denkt Bild. The Sun noemt de overwinning van Verstappen ‘een mokerslag’ voor de titelaspiraties van de Brit. In Engeland maakt men zich duidelijk zorgen om de uitspraken van Mercedes dat de auto dit jaar niet verder ontwikkeld zal worden. The Daily Mail pleit, net als Hamilton zelf, voor nieuwe updates op de W12. “Anders verpesten ze zijn kansen op het winnen van een achtste wereldtitel”, schrijft de krant.

Verstappens overwinning was wellicht foutloos, de manier waarop hij deze vierde zeker niet. Verschillende kranten gaan in op de burnout die Verstappen maakte voor de pitmuur, nadat hij de zwartwit geblokte vlag had gekregen. “De 23-jarige Verstappen voerde zijn burnout-feest eigenzinnig uit bij de geblokte vlag, alleen om te worden berispt door wedstrijdleider Michael Masi”, zegt The Sun. Ook Gazzetta dello Sport spreekt van een ‘verboden burnout’. Volgens de Italiaanse sportkrant zijn de regels voor het vieren van een overwinning erg duidelijk in de Formule 1. De Veiligheid van de andere coureurs en mensen langs de baan mag niet in gevaar gebracht worden, de legaliteit van de auto moet gewaarborgd blijven en de podiumceremonie mag niet vertraagd worden. Masi vindt Verstappen de eerste regel heeft overtreden en gaf Red Bull daarvoor een waarschuwing.

Geduld, fouten en een oude leeuw

Een andere uitschieter in de buitenlandse media was George Russell. “Geen punten, maar veel applaus voor George Russell na GP van Stiermarken”, kopt Marca. De Spaanse krant leeft mee met Russell. Het 23-jarige talent reed een sterke wedstrijd en lag op koers voor zijn eerste punten ooit met het team van Williams, maar problemen met de hydraulische druk maakten een einde aan zijn race. De professionele reactie van Russell, die zijn team bij de hand nam en positief bleef voor de volgende race, kan op veel waardering rekenen in Spanje. “Russell liet dit weekend zien dat hij zowel nederig als bekwaam is. Zijn eerste Williams-punten zullen zeker snel komen.”

In Italië is men onderhand overtuigd dat het een seizoen van hoogte- en dieptepunten zal worden voor Ferrari dit jaar. Gazzetta is blij dat Ferrari zich herpakt heeft na de wanvertoning in Frankrijk, maar had op meer punten gehoopt in de strijd tegen McLaren. Het gevecht voor de derde plek bij de constructeurs wordt ‘het andere kampioenschap’ genoemd. Een kampioenschap waar Charles Leclerc dit weekend heel belangrijk voor had kunnen zijn als hij bij de start zijn neus niet kapot had gereden op de achterband van Pierre Gasly. “Voor Charles, maker van een spectaculaire comeback naar de zevende plaats, is dit niet de eerste fout”, schrijft de Italiaanse pers.

De fout van Leclerc werd zeker in Frankrijk niet gewaardeerd. Door het uitvallen van Gasly eindigden de twee Franse coureurs op de grid buiten de punten. “Aan Franse kant was de GP van Stiermarken een om snel te vergeten”, schrijft l’Équipe. “Vanaf de 17e plaats eindigde Esteban Ocon op de 14e plaats, zonder ook maar enige kans op punten. Gasly had een race die even kort als frustrerend was.”

Ocon werd wederom afgetroefd dor zijn teamgenoot Alonso, die nu de laatste drie races wél in de punten wist te finishen. In Italië is men blij om te zien dat de veteraan zijn jongere teamgenoot achter zich weet te houden. “Fernando is een echte leeuw, de enige van de oudere generatie die nog opstaat tegen de opkomende ongebreidelde dieren”, schrijft Gazzetta, ook doelende op Daniel Ricciardo die het weer niet laat zien naast Lando Norris.