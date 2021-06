Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de rubriek Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. Na een dramatische vertoning in Frankrijk, herpakt Ferrari zich in Oostenrijk. George Russell reed een geweldige race, totdat alles in duigen viel.

TOP

Carlos Sainz – 8: Start: 12e Finish: 6e

Een week geleden waren beide Ferrari’s nog floppers, maar in Oostenrijk deden ze het geweldig. Het probleem met de bandenslijtage zou nog niet zijn opgelost, maar er was weinig van terug te zien tijdens de race. In de vrije trainingen oefende Ferrari vooral op de longruns. Ze offerden daarmee hun kwalificatie op voor een betere race pace en dat wierp duidelijk zijn vruchten af. Carlos Sainz profiteerde uiteraard van het wegvallen van Pierre Gasly, George Russell en zijn teamgenoot Charles Leclerc, maar reed verder ook een uitstekende race. Mede dankzij hem verkleint Ferrari het gat met McLaren tot slechts twaalf punten.

Ferrari. © Graphic News

Charles Leclerc – 8: Start: 7e Finish: 7e

Leclerc kent een stroeve start van de race. In bocht twee snijdt hij zijn eigen voorvleugel kapot op de achterband van Gasly, die met een klapband daardoor de eerste uitvaller wordt. De wedstrijdleiding noemt het, gelukkig voor Leclerc, een racing incident. Zodra Leclerc met zijn nieuwe voorvleugel de pitstraat uitrijdt, begint zijn race pas echt. De Monegask kruipt naar voren met hier en daar een mooie inhaalmanoeuvre. Uiteindelijk klimt hij helemaal terug van P19 naar P7. Een knappe prestatie in een Ferrari die de laatste twee races alleen maar plekken leek te kunnen verliezen tijdens de race. Er had meer gedaan kunnen worden met het tempo dat de SF21 leek te hebben, maar het is meer dan terecht dat Leclerc tot Driver of the Day werd uitgeroepen.

Max Verstappen – 9: Start: 1e Finish: 1e

Een doodsaaie race van de Nederlander, maar wel één waar de klasse vanaf droop. Max Verstappen klaagde af en toe over de boordradio over wind en bandenslijtage, maar kwam geen moment in gevaar. Hij was zelfs zo dominant op de Red Bull Ring, dat Mercedes maar liefst twintig ronden voor het einde de handdoek in de ring gooide. Het enige dat nog ontbrak tijdens de perfecte, doch slaapverwekkende race, was het extra punt voor de snelste raceronde. Verstappen leidt het wereldkampioenschap nu met 18 punten verschil en deze dominantie geeft goede hoop dat het gat volgende week alleen maar groter zal worden.

FLOP

Nicholas Latifi – 4: Start: 16e Finish: 17e

Williams had een verrassend sterke auto in Stiermarken. Dat liet George Russell in ieder geval wel zien. Latifi had het wat zwaarder op de Red Bull Ring. De Canadees is al lang geen rookie meer en zou nu toch wel wat meer moeten kunnen laten zien. Toch legt hij het in de race af tegen de Haas van Mick Schumacher. Mocht Russell Williams na dit seizoen verlaten, is Latifi niet de man die het team weer naar de top zal brengen.

Williams. © Graphic News

George Russell – 8: Start: 10e Finish: DNF

Een 8 krijgen als rapportcijfer en toch bij de FLOP staan? Er is nu eenmaal geen andere manier om de race van Russell beter uit te leggen. De jonge Brit kende een ijzersterke kwalificatie. Hij kwam slechts 0.008 seconden te kort voor Q3. Desondanks mocht hij vanaf P10 vertrekken, omdat Yuki Tsunoda drie plekken gridstraf had gekregen voor het hinderen van Valtteri Bottas. Russell was de eerste coureur op de grid met een vrije bandenkeuze en won zelfs twee plekken na de start. Alles verliep op rolletjes.

Williams had alles perfect gedaan en de Russell kon Fernando Alonso zelfs onder druk zetten voor P7, maar toen ging het wéér fout voor de Mercedes-protegé. Hydraulische problemen zagen hem naar binnen komen. Alle kansen waar zo hard voor gevochten was en al zo lang van werd gedroomd glipten door de vingers. Na twee extra stops viel Russell uiteindelijk uit. “Racen is wreed”, zei hij zelf.

Esteban Ocon – 4: Start: 17e Finish: 14e

Esteban Ocon lijkt het een beetje kwijt te zijn na zijn contractverlenging bij Alpine. In Portugal, Spanje en Monaco kwam de Fransman nog goed mee met de subtop, maar sinds zijn DNF in Azerbeidzjan is Ocon al drie races puntloos. In Frankrijk kwam hij slechts als veertiende over de streep, terwijl zijn teamgenoot Fernando Alonso op de achtste plek vier punten binnen sleepte. Ook in Oostenrijk bleef Ocon steken op P14 en wederom is het Alonso die de buit binnenhaalt voor Alpine. Ocon moet nog gaan bewijzen dat hij zijn nieuwe contract echt waard is.

REST VAN HET VELD

Haas. © Graphic News

Nikita Mazepin – 4: Start: 20e Finish: 18e

Mick Schumacher – 6: Start: 19e Finish: 16e

Alfa Romeo. © Graphic News

Antonio Giovinazzi – 5: Start: 15e Finish: 15e

Kimi Räikkönen – 7: Start: 18e Finish: 11e

Aston Martin. © Graphic News

Lance Stroll – 7: Start: 9e Finish: 8e

Sebastian Vettel – 6: Start: 14e Finish: 12e

Alpine. © Graphic News

Fernando Alonso – 6: Start: 8e Finish: 9e

AlphaTauri. © Graphic News

Yuki Tsunoda – 6: Start: 11e Finish: 10e

Pierre Gasly – 4: Start: 6e Finish: DNF

McLaren. © Graphic News

Lando Norris – 7: Start: 3e Finish: 5e

Daniel Ricciardo – 5: Start: 13e Finish: 13e

Mercedes. © Graphic News

Valtteri Bottas – 7: Start: 5e Finish: 3e

Lewis Hamilton – 7: Start: 2e Finish: 2e

Red Bull. © Graphic News

Sergio Pérez – 7: Start: 4e Finish: 4e