Charles Leclerc werd na de Grand Prix van Stiermarken uitgeroepen tot Driver of the Day, maar toch hield de Monegask er zelf wat gemengde gevoelens aan over. Hij moest na contact met Pierre Gasly in ronde 1 al de pits opzoeken, maar reed daarna terug naar de zevende plaats: “Een van mijn beste prestaties ooit.”

Leclerc begint als zevende aan de race op de Red Bull Ring en heeft een goede start, maar moet noodgedwongen wijd gaan bij de exit van de eerste bocht. Hij komt dan terug op de baan en zit achter Pierre Gasly, maar dat eindigt uiteindelijk in drama voor beide coureurs. De Ferrari-coureur toucheert de linker achterband van de Fransman. De Alpha Tauri-coureur loopt een lekke band op terwijl Leclerc zijn voorvleugel beschadigt en in de eerste ronde al de pits moet opzoeken. Voor Gasly zit de race er dan al op: de schade aan de ophanging is te groot.

Lees ook: Verstappen onbedreigd naar zege GP Stiermarken, Hamilton tweede

Foto: Motorsport Images

Leclerc valt terug tot de achttiende plaats door zijn vroege pitstop en begint aan zijn weg terug naar voren. Dat lukt aardig, met hier en daar wat indrukwekkende inhaalacties knokt hij zich door het veld. Na de 71 rondes van de Grand Prix van Stiermarken staat er een P7 achter zijn naam. Hij eindigt daarmee achter teamgenoot Carlos Sainz.

“P7, een geweldige race, goed gedaan”, krijgt Leclerc te horen van zijn engineer. Hij denkt er zelf wat anders over. “Fucking hel. Shit. Dit was een van mijn beste prestaties ooit, maar tegelijkertijd is dit zo verdomde teleurstellend”, vertelt hij op de boordradio. “Ik moet de beelden nog terugkijken, ik weet niet hoeveel hij naar links bewoog of niet aan het begin”, doelt hij op het incident met Gasly.

Lees ook: Gasly woedend op boordradio na lekke band: ‘Wat gebeurde daar verdomme?!’

Omdat hij, ondanks het incident, uitgeroepen is tot Driver of the Day krijgt hij een telefoontje voor een kort interview na afloop van de race. “Het is een beetje een gek gevoel, om eerlijk te zijn. Aan de ene kant was dit waarschijnlijk een van mijn beste prestaties ooit in de Formule 1. Aan de andere kant…fuck, het is maar P7. Ik had gehoopt dat we meer vooraan zouden vechten maar helaas kon dat niet door wat er in de eerste ronde gebeurde. Maar tegelijkertijd heb ik heel veel lol gehad, zo veel inhaalacties en de pace was ongelooflijk. Dus ik ben erg blij”, aldus Leclerc.