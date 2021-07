Er is Lewis Hamilton veel aan gelegen om de opgelopen achterstand op Max Verstappen in te lopen. Het gat van 18 punten zit de Brit zelfs zo hoog dat hij deze uren doorbracht in de simulator, niet een bezigheid waar Hamilton om bekend staat. “Ik heb er wel goede dingen uit kunnen halen.”

“Max heeft geweldig gepresteerd de laatste weken. Ze hebben een stapje voorsprong op ons. We werken er hard aan om te kijken of we dat gat kunnen dichten. Het seizoen is nog niet op de helft, dus we zullen hard werken voor deze titel”, aldus Hamilton vandaag.

Waar andere coureurs zoals Lando Norris en Carlos Sainz doordeweeks ervoor kozen om te golfen, werd er bij Mercedes doorgepakt. Hamilton: “Maandag stond in het teken van herstellen, dinsdag was gewoon een werkdag. Ik probeer uit de pluizen waar we nog stappen kunnen zetten met de auto. Dat is waar ik mijn energie aan heb gespendeerd.”

In aanloop naar de Grand Prix van Stiermarken werd Hamilton nog geprezen door zijn team om het werk dat hij had gedaan in de simulator in Brackley. Mercedes heeft met Nyck de Vries, Anthony Davidson en Stoffel Vandoorne al een team gerespecteerde coureurs die de nodige uren doorbrengen in de virtuele Mercedes W12. Afgelopen woensdag postte Hamilton zelf ook nog een foto van de sim. De baan waar op gereden werd, was duidelijk de Red Bull Ring.

‘Niet genoten’

“Ik kan niet zeggen dat ik er enorm van heb genoten”, vertelt Hamilton. “Maar vooral na die moeizame races die we hebben gehad, wilde ik proberen om te zien of er iets was dat ik kon proberen om het team te helpen in de voorbereiding. Daar is wel iets positiefs uitgekomen, het zal niet alles veranderen.”

“Ik zal er aan blijven werken, we hebben coureurs die ook goed werk verrichten. Het was ook goed om aan de werkprocessen te werken, aan hoe we communiceren met de coureurs en het programma samenstellen. Zo blijven we de juiste dingen testen, het is over het algemeen positief geweest. Iedereen werkt flatout. We ontdekken steeds meer over deze auto, waar we tijd kunnen winnen.”

