Max Verstappen (‘hij blijft verbazen’) en Lewis Hamilton zijn twee inkoppertjes, maar Tom Coronel heeft ook een aantal verrassende namen in zijn top 5 van de eerste seizoenshelft staan. “Iedereen gaat voor Lando Norris, maar die vind ik te standaard.”

Max Verstappen

Tom Coronel: “Bezig aan zijn beste jaar ooit. Wat mij opvalt, en dat vind ik wel bijzonder, is dat hij nog steeds groeit en blijft verbazen. Als je vraagt hoeveel fouten hij heeft gemaakt, moet je ze echt zoeken. Kijk ik naar zijn races, dan denk ik: ‘waar is dat overshooterige gedrag?’ Maar dat er is niet. Je ziet dat ie echt rijp is. Dat hij er echt klaar voor is. Dat Max de snelheid had, wisten we al. Om kampioen te worden, moet je meer hebben dan alleen snelheid – en je ziet dat het plaatje bij Max gewoon helemaal compleet is. Ook wat betreft het politieke spel en de rust die hijzelf heeft. En welke druk? Hij heeft geen druk, ook niet nu hij voor het eerst voor de titel vecht.”

Esteban Ocon

“Ja, Oconnetje! Ik heb het altijd gezegd: als andere mensen fouten maken, zit hij erbij, want hij is gewoon slim. Hij heeft normaal natuurlijk de auto niet om te winnen, maar zoals in Hongarije, kan hij het. Dat is gewoon een Gasly’tje van hem geweest. Ocon is één van mijn favorieten, dat riep ik ook eerder al, hoor! Hij heeft gedaan wat ik van hem had verwacht: slim zijn, een paar mooie, felle acties laten zien en vlammen op het moment dat het moet.”

Fernando Alonso

“Stiekem in mijn top vijf, want ik had hem eigenlijk afgeschreven. Wat ik zo mooi vind aan Alonso – en dat weet ik ook omdat ik van de winter wat dingen met hem heb gedaan qua simracen – is dat hij in alles wat hij doet zo committed is. Hij is een competitief mannetje, een beest. Hij zei nu ook weer voor zijn Formule 1-rentree: ‘ik laat alles om me heen vallen, om één ding goed te doen’. En hij doet het goed. Dat vind ik serieus knap. Want is Alonso goed? Ja, absoluut. Maar is hij van het kaliber van de allergrootsten? Nee. Hij heeft heftig kunnen pieken, maar het is geen kaliber Ayrton Senna, Michael Schumacher of Max.”

Lewis Hamilton

“Lewis moet er zeker in. Mensen denken dat ik tegen Hamilton ben, maar zeker niet. Want Max en Lewis samen brengen het hele niveau van racen en van aandacht en scherpte omhoog. Dat vind ik gaaf. Want uiteindelijk zet ik de tv aan omdat ik strijd wil zien. Natuurlijk: ik heb er een goed gevoel bij als Max met tien seconden voorsprong wint, maar ik heb het liever zoals het op Paul Ricard was of in Barcelona, waar hij hem er tussen wrong bij de start. Of Imola, waar hij hem er echt met een koevoet opendeed. Dat vind ik de mooie dingetjes.”

Pierre Gasly

“Iedereen gaat voor Lando Norris, maar die vind ik te standaard. Ik vind zo’n Gasly, die uit een diep dal heeft moeten klimmen zoals hij vorig jaar deed, en dan nu zo constant is, super. Om eerlijk te zijn vind ik dat Gasly in een beter team thuishoort. Hij is rijp voor meer. Weet je, bij Red Bull naast Max wordt iedereen opgevreten, dus ik zeg ook niet dat hij naar Red Bull moet, maar hij moet wel naar een beter team. Als hij naar McLaren kan of iets in die richting, super. Want hij zit goed bij AlphaTauri, maar met een betere auto kan hij nóg meer laten zien. Het is een mooi jochie, dat het serieus slim en handig doet. Een jongen die voor de toekomst – met vallen en opstaan – mega veel heeft geleerd.”

