Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt dat er na de zomerstop nieuws zal komen over de rijdersline-ups van Red Bull en AlphaTauri voor 2022. De Oostenrijker geeft wel al goed nieuws weg voor Pierre Gasly, maar verwacht wel wat beters van Yuki Tsunoda.

Vooralsnog ligt alleen Max Verstappen duidelijk vast bij Red Bull. De Nederlander heeft een contract tot en met 2023 en hoeft zich dus voorlopig nog geen zorgen te maken. Sergio Pérez heeft een contract voor een seizoen en zal dus moeten hopen op verlenging. Bij AlphaTauri liggen de twee coureurs ook nog niet vast, al heeft het er alle schijn van dat het zusterteam ook volgend jaar doorgaat met Pierre Gasly, die een optie heeft tot verlenging, en Yuki Tsunoda.

Foto: BSR Agency

“Hij was tot aan Silverstone in steeds betere vorm, maar de spin daar was niet goed”, zegt Marko over Pérez tegen SpeedWeek. “Over Boedapest kunnen we niks zeggen”, wijst hij naar de vroege uitvalbeurt na de knal van Valtteri Bottas. Marko geeft aan dat er pas na de zomerstop nieuws zal komen over de line-ups voor 2022.

Marko is een stuk positiever over Gasly, die in 2019 nog na een half seizoen zijn Red Bull-zitje afstaan aan Alexander Albon. “Hij rijdt absoluut zijn sterkste seizoen. Hij is als teamleider zeer belangrijk voor het team. Het team is uitgegroeid tot het beste team van het middenveld. Voor alle duidelijkheid: we hebben een optie in het contract van Gasly waardoor hij tot en met 2023 voor ons rijdt, waar we ook gebruik van zullen maken”, zo geeft Marko te kennen. “Alle andere geruchten zijn onzin”, benadrukt de Oostenrijker.

Aan de andere kant is Marko weer iets kritischer over de prestaties van Tsunoda. De rookie maakte zichzelf niet populair bij het team door zijn crashes in de kwalificatie en valt in de races ook nog wat tegen. “Het hoofd is er niet alleen om een helm op te zetten, maar ook om na te denken”, legt Marko op eigen wijze uit. “Hij is jong met een zeer Japanse mentaliteit, maar hij maakt fouten terwijl ze niet nodig zijn, zoals in de eerste training. Maar het komt goed, hij heeft nog tijd”, sluit hij wat hoopgevender af voor de Japanner.

