Als teamgenoot van Max Verstappen werd Alexander Albon door Red Bull gewogen en te licht bevonden, maar als simulatorcoureur is hij volgens Helmut Marko de beste die de stierenstal heeft rondlopen. Marko wil Albon dan ook niet kwijt, al beginnen de geruchten rondom Albon toe te nemen.

De Britse Thai zou namelijk wederom in beeld zijn bij het Formule E-team van Nissan. Daar zou hij eigenlijk in 2019 al voor gaan rijden, maar toen bood Red Bull hem ineens een kans in de Formule 1 bij Toro Rosso. Albons Formule E-contract werd toen ontbonden. Nu er voor volgend seizoen weer plek is bij Nissan, wordt Albon toch weer genoemd. Daarnaast gaan er geruchten dat de nu ook in de DTM rijdende Albon over een stap naar de Indycars zou nadenken.

‘Onze beste simulatorcoureur’

In de Formule 1 zijn er natuurlijk ook zitjes vrij voor volgend jaar. Niet bij Red Bulls eigen stallen, maar wel bij Williams en Alfa Romeo. Albon geldt daar volgens de geruchtenmolen niet als de topfavoriet. Gezien Albons recente Formule 1-ervaring zou het echter niet vreemd zijn als er toch op z’n minst verkennende gesprekken worden gevoerd. Wat Albon ook mocht besluiten, Marko is er tegenover SpeedWeek eerlijk over dat hij hem eigenlijk niet kwijt wil.

“Albon is de beste simulatorcoureur die we hebben”, zegt Marko. “Hij levert zo een enorm belangrijke bijdrage binnen ons team. Wij willen zijn toekomst als coureur niet dwarsbomen, maar we willen hem zeker bij het team houden.” Mocht Albon in de Formule E of Indycar terechtkomen, valt daar waarschijnlijk wel een mouw aan te passen. Of dat ook zo is als hij toch ergens anders een Formule 1-zitje vindt, ‘hangt van de contracten af’, zegt Marko.

