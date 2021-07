Hoewel Alex Albon dit jaar als reserve- en simulatorcoureur van Red Bull langs de zijlijn moet toekijken, heeft hij de hoop op een toekomst in de Formule 1 nog niet opgegeven. De Thaise Brit kijkt daarvoor naar ‘een paar andere teams met mogelijkheden’. “Ik weet zeker dat Red Bull er voor open staat om me te helpen en te steunen.”

Alex Albon moest zijn stoeltje bij Red Bull afgelopen winter afstaan aan Sergio Pérez. Als reserve- en simulatorcoureur en met een zitje in de DTM bleef Albon aan boord bij de energiedrankfabrikant, maar met die rol is hij niet helemaal tevreden. Daarom is zo snel mogelijk terugkeren in de F1 het doel.

Lees ook: Williams: ‘Lijst met potentiële coureurs voor 2022 is best lang’

“De Formule 1 beweegt relatief snel.” Zo snel dat Albon volgend jaar weer in stoeltje in de koningsklasse wil hebben. “Als je er meer dan een jaar uit bent, wordt rijden met zo’n auto een moeilijk verhaal. Een jaar aan de zijlijn is het maximale dat je kan doen. De auto evolueert zo snel, de technologie wordt beter”, vertelt Albon in gesprek met F1.com.

Volgens Albon zijn er ook geen gelijkwaardige alternatieven. “Er is geen klasse die in de buurt komt van de F1. Je kunt niet zomaar wat andere dingen gaan doen. Een jaar (zonder F1-stoeltje, red.) is het maximum. Het belangrijkste wat ik nu kan doen is ervoor zorgen dat ik alles doe wat ik kan, actief ben en mijn opties bekijk”, verklapt Albon zijn plan van aanpak.

Daarvoor kijkt de Thaise Brit verder dan enkel de Red Bull-stal. “Als er hier geen stoeltje voor me beschikbaar is, zijn er een paar andere teams met mogelijkheden. Het is gewoon een van die dingen waarbij je moet afwachten.”

Mocht er zich zo’n mogelijkheid voordoen, dan zal Red Bull hem niets in de weg leggen, denkt Albon. “Ik weet zeker dat Helmut en Christian (Marko en Horner, red.) open staan om me te helpen en te steunen. Ik ben er zeker van dat de sim- en reserverol ook nog een optie is, maar voorlopig richt ik me vooral op de F1, om te zien of er nog plaats is. En dan zien we wel verder.”

Lees ook: Pérez is Albon dankbaar: ‘Niet verwacht dat hij zo open zou zijn’