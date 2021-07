Meer zeges, meer podiumplekken en meer punten: daar had Sergio Pérez op gehoopt in zijn eerste tien races voor Red Bull. “Maar de volgende tien races zijn belangrijker.”

Dat vertelt Red Bull-nieuwkomer Pérez tijdens de FIA-persconferentie in Boedapest. De Formule 1 maakt zich daar op voor race nummer 11 van de (op papier) 23. Hoe het hem in de eerste tien nummers is vergaan, nu de zomerstop nadert? “In het algemeen had ik op wat meer gehoopt”, geeft de 31-jarige Mexicaan toe.

“Meer overwinningen, meer podiumplekken en meer punten”, had Pérez verwacht in wat grofweg zijn eerste halfjaar bij Red Bull te noemen valt. In die tijd pakte Pérez één zege, één derde plek en in totaal 104 punten. Hij staat daarmee vijfde in het WK. “De volgende tien races zijn sowieso belangrijker dan de eerste tien”, stelt hij.

Het positieve, meent Pérez verder, is dat hij Red Bull en de RB16B-bolide inmiddels wel heeft leren kennen. Qua snelheid is het volgens hem ook ‘beter dan het lijkt’. “De onderlinge verschillen zijn alleen klein.” Positief is bovendien dat Red Bull aan kop gaat bij de constructeurs, terwijl hijzelf zeker nog uitzicht heeft op de derde plek bij de coureurs.

Voor Pérez is het ondertussen nog even wachten op nieuws aangaande zijn toekomst, al lijkt dat wel goed te komen. Red Bull-topman Helmut Marko heeft al aangegeven dat het team in principe doorgaat met Pérez. “Ik denk in België wel duidelijkheid te hebben over mijn toekomst”, zegt Pérez. “Ik zie ook geen reden om verder te kijken.”

