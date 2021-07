Sergio Pérez heeft twee minder sterke races achter de rug. In Oostenrijk pakte hij twee tijdstraffen van vijf seconden en op Silverstone eindigde de Mexicaan buiten de punten na achteraan te hebben moeten starten. Nog altijd azend op een nieuw contract bij Red Bull zal hij dus zijn beste beentje voor willen zetten in Hongarije, tijdens de laatste race voor de zomerstop.

Deze zomer hoopt Pérez te horen ook volgend jaar nog naast Max Verstappen in een Red Bull te mogen zitten. Zijn concurrentie is moordend. Pierre Gasly laat nog altijd mooie dingen zien bij zusterteam AlphaTauri en ook Alexander Albon aast op een terugkeer bij het topteam. Er zijn zelfs geruchten dat Red Bull George Russell zou willen inlijven, mocht Mercedes er niet voor kiezen de Brit volgend jaar naast Lewis Hamilton neer te zetten. De druk om te presteren is dus hoog voor Pérez.

Misschien is dat ook de reden dat de afgelopen twee races niet zo goed gingen. Vooral het laatste Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië, waarin Pérez uitviel tijdens de sprintkwalificatie en zondag buiten de punten eindigde, was een domper. “Silverstone was een slecht weekend voor mij en eentje om te vergeten”, zo vertelt hij. “Ik vond het sprintkwalificatieformat echter wel leuk. Het vraagt veel meer van de coureurs met twee races en twee starts. Het was zeker even iets anders.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Nu is het tijd om vooruit te kijken, denkt Pérez. “Ik ga me nu volledig focussen op Hongarije en proberen om daar terug te slaan”, zegt hij. “We zijn als team erg gemotiveerd. We hebben deze week hard gewerkt en we doen er alles aan om sterk terug te komen.” Red Bull zag in Engeland de ruime voorsprong op Mercedes van 44 punten slinken tot slechts 4. Wil de Oostenrijkse renstal zich nog tot zomerkampioen kronen, dan mag het niet weer misgaan.

Pérez is statistisch gezien geen groot fan van de Grand Prix van Hongarije. Zijn beste resultaat op de Hungaroring is slechts een zevende plaats die hij vorig jaar behaalde met Racing Point. Dit jaar heeft Pérez echter een auto die beter bij het circuit past. “De Hungaroring is een uniek circuit dat erg veel op Monaco lijkt in de hoeveelheid downforce op de auto. Het is erg technisch”, zegt hij. De tweevoudig Grand Prix-winnaar kijkt uit naar een goed resultaat om de vakantie mee in te gaan. “Dat is de enige manier om lekker op vakantie te kunnen, zorgen dat je een goed weekend hebt in Budapest.”