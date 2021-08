Sergio Pérez verwacht dat Red Bull een ‘sterk einde van het seizoen’ zal hebben. De teamgenoot van Max Verstappen zegt zich steeds comfortabeler te voelen in de auto en dat het team stappen in de juiste richting zet.

“Het was een goed moment om op te laden, een frisse neus te halen en het is altijd fijn om twee weken op dezelfde plek te zijn!”, blikt Pérez terug op zijn zomerstop. “Ik heb me volledig kunnen afsluiten van de Formule 1, wat zowel mentaal als fysiek belangrijk is. Nu ben ik fris en fruitig terug. Het zal een zeer intensieve tweede seizoenshelft worden. Het is gek om te bedenken dat het seizoen er al over vier maanden op zit”, aldus de Mexicaan.

Pérez ging al vroeg de zomerstop in na zijn uitvalbeurt in de eerste ronde van de Hongaarse Grand Prix. Des te meer hij nu snakt om weer in de auto te stappen. “Ik ben erg hongerig!”, zegt Pérez. “Niet alleen voor Spa, maar ook de gehele tweede seizoenshelft. Ik voel me nu steeds comfortabeler in de auto. We zetten de stappen in de juiste richting en ik denk dat we een sterk einde van het seizoen zullen hebben.”

Aankomend weekend staat race nummer twaalf van het seizoen op de planning. Het decor voor deze eerste race sinds de zomerstop is het beroemde Spa-Francorchamps. Pérez geniet van het circuit in de Ardennen, maar zal ook regelmatig de lucht in de gaten houden. “Met deze auto’s is het echt leuk om hier te rijden, het is een heel snelle baan. Het weer rondom Spa kan nogal grillig zijn, want het circuit is zo lang dat het droog kan zijn op sommige plekken, maar nat op andere. Dat maakt het lastig om de omstandigheden te beoordelen”, besluit Pérez.

