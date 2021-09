De saga rondom de mogelijke terugkeer van Alexander Albon in de Formule 1 heeft er een nieuw hoofdstuk bij. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil namelijk dat de coureur wordt vrijgelaten van zijn Red Bull-contract voordat hij naar Williams zou kunnen gaan. De Oostenrijker benadrukt dat ook Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries nog in de race is voor dat zitje, mocht George Russell inderdaad naar Mercedes vertrekken in 2022.

Er gaan veel geruchten rond over de toekomst van Albon, die nu als reserve- en ontwikkelingscoureur voor Red Bull actief is en in de DTM rijdt. De Britse Thai zou in de belangstelling staan van Williams en Alfa Romeo, waarbij met name de eerste optie reëel lijkt. Toch liggen er nog enkele obstakels op de weg, aangezien Albon nog altijd verbonden is aan Red Bull terwijl Williams met een Mercedes-krachtbron rijdt. Dat betekent dat Mercedes zo zijn invloed kan uitoefenen op de besluitvorming, waardoor bijvoorbeeld ook al Mercedes-junior George Russell daar gestald werd. Wolff gunt Albon wel een zitje in de Formule 1, maar noemt het een lastige zaak om een Red Bull-coureur in een Mercedes-aangedreven auto te zetten.

“Albon verdient een zitje in de Formule 1, zoals ik gisteren al zei”, vertelt Wolff. “Maar het is lastig om een Red Bull-coureur in een auto met een Mercedes-krachtbron te zetten. We willen dus graag met hem werken, zolang ze hem maar vrij laten van zijn Red Bull-contract. Aan de andere kant steunen we Nyck de Vries natuurlijk en ook hij is in gesprek met Williams, om dat zitje te verkrijgen. Dus er zitten nog wel wat haken en ogen aan.”

Wolff gaf deze week al aan dat hij De Vries zijn kans in de Formule 1 gunt, al zou hij de Nederlander liever niet uit de Mercedes-familie zien vertrekken. Hij benadrukt wel dat het allemaal zijn eigen keuze is als hij naar de Formule 1 zou willen gaan en dat hij zo’n overstap niet in de weg zou staan.

“Nyck is zijn eigen baas. Hij is een fabriekscoureur voor Mercedes in de Formule E, maar ik zal nooit in zijn weg naar de Formule 1 staan. We hebben geen managementcontract met hem. Daarnaast hebben we ook geen optie om hem dan terug te halen. Nyck kan daarom in alles rijden”, aldus Wolff.

