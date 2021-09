Alexander Albon staat in de belangstelling van Alfa Romeo en Williams voor een zitje voor 2022, verklapt Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij hoopt dat de Britse Thai een zitje krijgt voor volgend jaar en verwacht dat er de komende dagen meer duidelijkheid zal komen over de toekomst van Albon.

Albon moest zijn Red Bull-zitje na een tegenvallend seizoen afstaan aan Sergio Pérez, die ook in 2022 naast Max Verstappen rijdt. Dat betekent dus dat Albon minder kansen op een Formule 1-zitje zou hebben bij Red Bull, aangezien ook zusterteam AlphaTauri naar alle waarschijnlijkheid met Pierre Gasly en Yuki Tsunoda doorgaan. Red Bull-teambaas Christian Horner noemde Albon wel een sleutelspeler in de ontwikkeling van het team en wil er alles aan doen om Albon een Formule 1-zitje te geven voor 2022. Volgens Horner kan Albon in ieder geval rekenen op ‘best wel wat interesse’ van andere teams.

“Ik hoop dat niets hem ervan weerhoudt om een van die mogelijkheden te realiseren”, zegt Horner in Zandvoort, die daarmee subtiel hint naar Mercedes-teambaas Toto Wolff. Mercedes zou namelijk interesse hebben om Nyck de Vries bij Williams te stallen. “Hij is een getalenteerde coureur”, gaat Horner verder over Albon. “Het hangt ervan af of George (Russell, red.) de overstap maakt. Dat Kimi (Räikkönen, red.) ermee stopt biedt wel wat mogelijkheden. Dus ik ben ervan overtuigd dat het volgende week wel opgelost zal worden”, aldus de Brit.

Horner sluit tegelijkertijd een terugkeer naar AlphaTauri uit voor Albon. “We kijken naar externe teams. Williams en Alfa Romeo hebben interesse getoond. We willen hem graag weer zien racen in de Formule 1. Hopelijk kan dat de komende dagen opgelost worden”, aldus de Red Bull-teambaas. Hij zou er alles voor over hebben om Albon in de F1 terug te zien keren, dus ook als de coureur daarvoor afscheid moet nemen van de Red Bull-familie. “Er zijn altijd obstakels. Hij verdient een kans in de Formule 1 volgend jaar en we doen ons best om hem te helpen dat te bereiken. Er zijn goede gesprekken bezig op dit moment.”

