Alexander Albon heeft zijn eerste bezoek gebracht aan de Williams-fabriek in het Britse Grove. De Britse Thai heeft daar het personeel waar hij het komende jaar mee gaat werken ontmoet en heeft ervan genoten: “Ik ken nog niet alle namen uit mijn hoofd, maar dat komt nog wel!”

Albon maakte de afgelopen jaren deel uit van de Red Bull-familie. Hij kwam in 2019 in de Formule 1 bij zusterteam Toro Rosso en na een tegenvallende eerste seizoenshelft van Pierre Gasly mocht hij al de opstap maken naar Red Bull zelf. Daar kwam hij niet helemaal uit de verf en na anderhalf jaar zat Albon zonder zitje – al was hij wel actief in de DTM. In 2021 werkte hij hard achter de schermen voor Red Bull als test- en reservecoureur, maar na een jaar aan de zijlijn te hebben gestaan mag hij dit jaar weer fulltime aan de slag in de Formule 1.

Albon wordt de teamgenoot van Nicholas Latifi bij Williams. Om alvast in de stemming te komen voor het nieuwe seizoen heeft Albon deze week een bezoek gebracht aan de fabriek in Grove. “Het was erg spannend om de mensen te ontmoeten met wie ik ga werken en wie mijn auto gaan bouwen”, zegt Albon na zijn bezoek. “Het is een zeer internationaal team en er zijn veel namen die ik nog niet uit mijn hoofd ken, maar dat komt nog wel!”

“Ik heb overal een rondleiding gehad”, vervolgt Albon. “Sommige mensen zeggen dat Williams een intiem team is, maar het is nog steeds enorm!” Ondanks alle rondleidingen wordt het voor de Britse Thai toch nog even een periode van wennen. “Ten eerste ligt het in het platteland, dus daar moet ik aan wennen. Het is een mooie plaats. Alles zit onder één dak en ik heb het idee dat iedereen elkaar hier goed kent, dat is erg mooi om te zien. Iedereen is heel vriendelijk, ik heb het naar mijn zin gehad.”

Foto: @alex_albon

Geen rookie meer

Het bezoek verliep echter niet helemaal helemaal volgens plan voor Albon. “Ik verloor mijn autosleutels op de eerste dag, maar we hebben deze gelukkig teruggevonden, dat was mooi. Ik dacht dat ik ze op het dienblad had laten liggen, dus ik stond op het punt in de vuilnisbakken te kijken, maar gelukkig lagen ze gewoon op de leuning van de bank in de simulatorruimte, dus een reis naar de vuilnisbak was bespaard!”, grapt hij.

Albon is hoe dan ook blij dat hij na een jaar weer aan de slag mag. “Het is geweldig om terug te zijn. Het zal mijn derde jaar in de Formule 1 zijn, maar het voelt alsof ik veel ervaring heb opgedaan. Ik ben nu geen rookie meer. Ik weet wat ik doe en wat ik wil. Het is geweldig om met dit team te werken. We zullen naar elkaar luisteren om het meeste uit de auto te halen”, besluit Albon.