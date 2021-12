Red Bull-testrijder Alexander Albon was altijd al onder de indruk van het talent van zijn generatiegenoot Max Verstappen, maar denkt dat de Nederlander in de Formule 1 ‘een extra versnelling heeft gevonden’.

Albon weet ook wel waar hij het over heeft. De Britse Thai reed niet alleen nog in de karts tegen Verstappen, hij was in 2019 en 2020 ook de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull aan de Formule 1-top. Ook afgelopen seizoen werkte hij nauw samen met de Limburger, maar dan als testcoureur voor het team van de energiedrankfabrikant.

In beeld: Milton Keynes kleurt oranje voor Max Verstappen

“Ik heb Max vorig jaar beter leren kennen als coureur”, verwijst hij in de FORMULE 1 Magazine special ‘Het Kampioensjaar van Max’ naar hun tijd samen bij Red Bull. “Ik begrijp Max’ rijstijl en waarom hij zo snel gaat. Dat is talent”, staat dat voor Albon buiten kijf, “ik heb nooit eerder iemand met zoveel natuurlijke snelheid gezien.”

“In de single-seaters en Formule 1 heeft Max een extra versnelling gevonden”, durft Albon dat wel aan, terwijl Verstappen zoals bekend in de karts natuurlijk ook al een geweldenaar was. “Max zit altijd op de limiet, vanaf het moment dat hij de garage uitrijdt. Hij is een virtuoos.”

Dat Verstappen met de titel aan de haal is gegaan, vindt Albon dan ook volledig terecht. “Hij heeft afgelopen jaar behoorlijk wat tegenslag gehad. Denk bijvoorbeeld maar aan Silverstone en Hongarije. Hoewel zijn zege in Abu Dhabi een beetje controversieel was en ik niet heel religieus ben, denk ik dat het karma is. Je hebt altijd een beetje geluk nodig en dat had hij in de laatste ronde van 2021. Max verdient de titel.”

