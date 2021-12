Afgelopen zondag vierden Red Bull en Max Verstappen al het kampioensfeest in Abu Dhabi, nu is de Nederlander warm onthaald bij de fabriek van het team in Milton Keynes. Het personeel uit de fabriek kon nu ook het feestje meevieren en dat deed zij, geheel in stijl, met veel oranje.

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Beeld: Red Bull