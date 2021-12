De liefde is, uiteraard, wederzijds: Red Bull-teambaas Christian Horner wil net als Max Verstappen nog ‘wel vijftien jaar samen doorgaan’ na het winnen van de wereldtitel.

“Ik heb het papierwerk bij me”, grapt Horner, naast Verstappen gezeten tijdens het FIA-prijzengala. Toen Verstappen zondag winnend over de streep kwam en de titel greep, riep hij over de boordradio nog vijftien jaar bij Red Bull te willen blijven. Helemaal prima, vindt Horner. “Het zou ook niet moeilijk moeten zijn”, zegt hij over een langere relatie.

“Relaties draaien voor mij immers niet alleen om het contract. Met Max ook niet. Toen hij bij ons team kwam”, memoreert de Red Bull-chef, “was hij een jongen. Nu is hij een man. Hij is bij ons team opgegroeid. De relatie die we delen, het vertrouwen, dat is meer waard dan welk stuk papier dan ook.”

“Ik ga graag nog jaren met hem door”, vervolgt Horner aangaande Verstappen. “De beste jaren komen er namelijk nog aan”, is hij daar van overtuigd. Verstappen herhaalt ook nog maar eens zich enorm goed thuis te voelen bij Red Bull. “Dit team voelt als familie voor me.”

