‘Max Verstappen, wereldkampioen’. Of dat de eerste woorden waren die door zijn hoofd gonsden, toen hij maandagmiddag wakker werd? Nee, lacht de Nederlander. “Het eerste wat ik zei, was denk ik een scheldwoord omdat ik hoofdpijn had na zondagavond.” Verstappen over zijn titelfeest, de ontlading en wat de titel voor hem betekent. “Ik word hier alleen maar meer relaxed van.”

Natuurlijk, geeft hij toe: het klinkt wel lekker, ‘Max Verstappen, wereldkampioen’. “Dat klinkt heel mooi. Al gaat het mij meer om de reis naar de titel toe”, zegt Verstappen. “Dat je weet dat je je doel hebt bereikt na er jaren naartoe te hebben gewerkt. Dat besef”, vertelt hij, “raakte me eigenlijk meer.”

Over geraakt worden gesproken, Verstappen heeft hem zondagavond – zoals op meerdere filmpjes op social media te zien was – zondagavond ook even goed geraakt. “Ik heb één drankje gehad”, grapt hij, “één te veel. Ik werd maandagmiddag wakker en dacht dat ik een vrije dag had, maar moest vier uur lang gaan filmen”, lacht hij.

Koppijn

“Ik had enorme koppijn”, erkent Verstappen. Vandaar dan ook dat er maandagmiddag eerst een scheldwoord aan te pas kwam toen hij opstond. “Ik heb nu sowieso wel even een break nodig”, erkent de Red Bull-coureur. “Het was niet makkelijk. Na de race kwam alles er ook uit”, verwijst hij naar de fysieke en emotionele ontlading.

“Toen ik dinsdag weer moest testen, voelde ik me fysiek dus ook niet geweldig. Ook omdat ik zondag in die slotronde kramp kreeg, en dat nog niet was behandeld. Maar ik was misschien ook nog een beetje uitgedroogd, haha”, doelt hij op zijn wilde zondagavond.

Dat Mercedes nog dreigde met een (inmiddels ingetrokken) protest tegen de uitslag van de finale in Abu Dhabi, wat Verstappen de titel had kunnen kosten, was voor de Limburger overigens geen hoofdpijndossier. “Nee, want als team wisten we dat we op de baan hadden gewonnen. Niemand kon ons dat afnemen, dus de stemming was goed.”

Verstappens plan voor de komende weken, behalve tijd met vrienden en familie doorbrengen, is duidelijk: “Slapen. En dan ben ik er 1 januari vast weer klaar voor”, verwacht hij, na wat hij als een lang en zwaar seizoen omschrijft. “Ik ben namelijk dol op wat ik doe en het werk met het team.”

Meer titels als doel

Aan zijn honger hoeft, ondanks dat deze nu even gestild is met het winnen van zijn eerste titel, niet getwijfeld te worden. “Zoals ik zondag al over de boordradio zei: ik wil nog wel vijftien jaar door met dit team en dan is meer titels winnen altijd het doel.”

Verstappen zei in de slotfase van het seizoen dat het winnen van de titel zijn leven niet zou veranderen, en dat zal ook niet gebeuren, benadrukt hij. “Het is nu gelukt en ik ben heel happy, maar ik ben nog dezelfde gast, heb nog dezelfde vrienden en ben nog net zo vaak bij mijn familie. Al word ik alleen maar meer relaxed nu ik weet dat ik kampioen ben.”

