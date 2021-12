Mercedes gaat niet in beroep tegen het besluit van de stewards, die de twee protesten van het team na de Grand Prix van Abu Dhabi had afgewezen. Mercedes liet weten van plan te zijn in beroep te gaan, maar ziet daar nu dus van af.

Zondagavond na de race in Abu Dhabi diende Mercedes twee protesten in. Volgens het team had Verstappen namelijk onder de safety car ingehaald. Bovendien was Mercedes niet blij met de manier waarop de wedstrijdleiding de safety car-fase afhandelde. Zij lieten in eerste instantie niemand de safety car inhalen, maar even later mochten alsnog de auto’s tussen Lewis Hamilton en Verstappen de safety car inhalen om zich van de ronde achterstand te ontdoen. Dat gold dus enkel voor die auto’s, terwijl normaliter alle coureurs die op een ronde achterstand liggen voorbij mogen gaan aan de safety car.

De stewards gingen in gesprek met Red Bull en Mercedes, waarna het nieuws naar buiten kwam dat beide protesten werden afgewezen. Mercedes mocht nog in beroep gaan tegen dat besluit en zij gaven inderdaad aan dat zij van plan waren om in beroep te gaan. Daardoor hadden zij 96 uur de tijd om dat beroep door te zetten, maar konden zij er ook nog van afzien. Het zorgde alsnog voor wat onzekerheid rondom de wereldtitel van Verstappen, maar die onzekerheid is nu weg: Mercedes heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen het besluit van de stewards.

In een uitgebreide verklaring gaat Mercedes in op de gang van zaken afgelopen zondag. “We verlieten Abu Dhabi vol ongeloof over wat we meemaakten”, valt in de verklaring te lezen. “Natuurlijk hoort het erbij dat je soms een race verliest, maar het is iets anders als je het vertrouwen in de sport verliest.”

Mercedes geeft aan dat er overleg is geweest met Lewis Hamilton over hoe zij moesten reageren op de gang van zaken op zondag. “We hebben ons altijd laten leiden door onze liefde voor deze sport en we geloven dat elke competitie op basis van verdienste gewonnen moet worden. Op zondag voelden vele mensen, waaronder wij, dat het niet juist was zoals alles verliep.”

Foto: Motorsport Images

Voor een betere Formule 1

Mercedes legt bovendien uit waarom zij een protest indienden na afloop van de race. “We dienden een protest in omdat de regels omtrent de safety car op een nieuwe manier gebruikt werden die een invloed hadden op het resultaat, nadat Lewis een indrukwekkende leiding had en op koers lag om wereldkampioen te worden.”

Maar, na lang beraad heeft Mercedes uiteindelijk besloten om af te zien van het beroep. Ook omdat de FIA heeft besloten om helderheid te scheppen voor de toekomst. Zij komen namelijk met een ‘gedetailleerde analyse’ over de ontknoping om de ‘misverstanden’ de wereld uit te helpen en dus ook verwarring in de toekomst te voorkomen. “We protesteerden in het belang van de eerlijkheid van de sport”, legt Mercedes uit. “Sindsdien zijn we een constructief gesprek aangegaan met de FIA en de Formule 1 om duidelijkheid te verschaffen voor de toekomst, zodat alle deelnemers weten onder welke regels zij racen en hoe deze gehandhaafd worden.”

“We verwelkomen het besluit van de FIA om een commissie in het leven te roepen om grondig te analyseren wat er in Abu Dhabi gebeurde en de robuustheid van de regels, bestuur en besluitvorming in de Formule 1 te verbeteren. We verwelkomen ook het feit dat zij de teams en coureurs hebben uitgenodigd om deel te nemen. Mercedes zal actief meewerken met de commissie om een betere Formule 1 te bouwen, voor elk team en alle fans die net zo van de sport houden als wij. We houden de FIA aansprakelijk voor dit proces en we zien hierbij af van ons beroep.”

In de verklaring feliciteert Mercedes Max Verstappen en Red Bull met het behalen van de coureurstitel. “We willen ons oprechte respect betuigen voor jullie prestaties dit seizoen. Jullie maakten dit Formule 1-kampioenschap echt episch. Max, we feliciteren jou en je hele team. We kijken ernaar uit om het gevecht volgend seizoen op de baan voort te zetten.”

Red Bull-teambaas Christian Horner noemde de protesten van Mercedes ‘een beetje wanhopig’. “Het voelde natuurlijk een beetje wanhopig”, zegt Horner. “Maar we wilden niet dat dit beslist zou worden in de stewardkamer. Zij zijn geweldige tegenstanders geweest, Lewis was fenomenaal. We hebben zo onze momenten gehad, het was intens. Het was zwaar. Maar we zijn gewoon ontzettend blij met het resultaat. We zijn erg trots op Max, hij was het hele jaar al fenomenaal.”

Horner was na de race weer teruggevlogen naar het Verenigd Koninkrijk om zich daar op te maken voor het leiden van de verdediging, voor het het geval Mercedes in beroep zou gaan.

