The Day After. Nederland heeft met Max Verstappen een wereldkampioen Formule 1, verslaggever Daan de Geus is ‘vers’ terug uit Abu Dhabi en samen met Mike Mulder en Sjaak Willems wordt de krankzinnige apotheose in Abu Dhabi besproken. Over de gillende Alex Albon, het intense geluk van vader Jos Verstappen, het mokkende Mercedes en ook nog even wedstrijdleider Michael Masi. Bestel nu ons dubbeldikke kampioensnummer via formule1.nl/maxkampioen.

