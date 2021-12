De FIA komt met een ‘gedetailleerde analyse’ van de controversiële slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. De FIA hoopt daarmee de misverstanden de wereld uit te helpen en verwarring in de toekomst te voorkomen.

De wereldtitel van Max Verstappen is uiteraard het hoofdthema na de Grand Prix van Abu Dhabi, maar met name op sociale media galmt de controversiële slotfase van de titelbeslissende race nog flink na. Na de crash van Nicholas Latifi stuurt de wedstrijdleiding de safety car de baan op. Verstappen maakt een pitstop en sluit aan, maar heeft nog wel vier achterblijvers voor zich. Daardoor heeft Lewis Hamilton alsnog een buffer en de Brit lijkt die ook te kunnen behouden als de wedstrijdleiding zegt dat de gelapte auto’s de safety car niet mogen inhalen om zich van de ronde achterstand te ontdoen.

Dat leidt tot verontwaardigde reacties bij Red Bull, maar ook tot verwarring bij andere coureurs. Even later volgt toch het bericht dat auto’s de safety car mogen inhalen, maar het gaat daarbij enkel om de vier auto’s die zich tussen titelrivalen Hamilton en Verstappen bevinden. Alleen zij gaan voorbij aan de safety car en dus kan de race met nog één ronde herstart worden. Verstappen, op de zachte band, haalt Hamilton in en verovert de wereldtitel.

De manier waarop de wedstrijdleiding handelde in die slotfase heeft tot de nodige controverse geleid. Mercedes was woedend en diende twee protesten in. Verstappen zou volgens hen namelijk hebben ingehaald tijdens de safety car terwijl zij ook niet blij waren met de manier waarop de wedstrijdleiding omging met het reglement. Die stelt namelijk dat eerst alle gelapte auto’s de safety car moeten inhalen alvorens de race kan worden hervat. Dat gebeurde niet en ook daar diende Mercedes protest tegen in, maar de FIA wees ze allebei af.

Imagoschade

De controverse is de FIA niet ontgaan. Het bestuursorgaan heeft in een verklaring laten weten dat zij met een ‘gedetailleerde analyse’ van de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi zal komen. Dit omdat zij merkten dat de seizoensfinale het imago van de sport schaadt. Opmerkelijk is dat de FIA het in de verklaring heeft over een ‘misverstand’ bij de fans en teams. “De omstandigheden rond het gebruik van de safety car na het incident met Nicholas Latifi, en de daarmee verband houdende communicatie tussen het FIA Race Direction-team en de Formule 1-teams, hebben met name geleid tot aanzienlijke misverstanden en reacties van Formule 1-teams, coureurs en fans”, schrijft de FIA in de verklaring.

“Het is een argument dat momenteel het imago van het kampioenschap, en de gepaste viering van de eerste wereldtitel voor coureurs gewonnen door Max Verstappen en de achtste opeenvolgende wereldtitel voor constructeurs gewonnen door Mercedes, aantast.”

Met de gedetailleerde analyse hoopt de FIA verwarring in de toekomst te voorkomen. “Deze kwestie zal worden besproken en aangepakt met alle teams en coureurs om lessen te trekken uit deze situatie en duidelijkheid te verschaffen aan de deelnemers, media en fans over de huidige regelgeving om het competitieve karakter van onze sport te behouden en tegelijkertijd de veiligheid van de coureurs en officials te verzekeren”, aldus de FIA. “Niet alleen de Formule 1 kan baat hebben bij deze analyse, maar ook meer in het algemeen alle andere FIA-kampioenschappen.”

Mogelijk kan de toezegging van de analyse nog invloed hebben op het besluit van Mercedes. Zij hebben zondagavond namelijk aangegeven van plan te zijn om in beroep te gaan tegen de afwijzingen door de FIA. Het team kreeg 96 uur de tijd om het beroep in te dienen. Die deadline verstrijkt donderdagavond.

