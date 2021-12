Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone noemt de bizarre ontknoping van het seizoen ‘een ramp voor de Formule 1’. De Brit vindt het een slechte zaak dat teambazen de beslissingen van wedstrijdleiding probeerden te beïnvloeden en stelt dat het onder zijn bewind nooit zover zou zijn gekomen: “Ik zou dergelijke communicatie principieel verboden hebben.”

“Het is een ramp voor de Formule 1”, moppert de 91-jarige Ecclestone in gesprek met F1-Insider over het verloop de seizoensfinale. In de Grand Prix van Abu Dhabi waren meerdere radiogesprekken te horen tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en wedstrijdleider Michael Masi en dit seizoen hebben Wolff en Red Bull-teambaas Christian Horner regelmatig gebruik gemaakt van de verbinding met de wedstrijdleiding. Bovendien kwam het handelen van de wedstrijdleiding ter sprake omdat zij met nog één ronde te gaan alleen de auto’s tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen de safety car liet inhalen om vervolgens de race te hervatten voor een shoot-out van één ronde.

“Het laat zien waar de zwakke punten liggen”, legt Ecclestone uit. “De sport lijdt onder het feit dat het niet meer alleen om pure competitie gaat, maar om het belang van enkele individuen. Het is een grap, zoals iedereen kan horen, dat teambazen zoals Toto Wolff tijdens een race beslissingen van de wedstrijdleiding proberen te beïnvloeden. En men zich bij Red Bull gedwongen voelt om zich te verdedigen tegen deze poging tot beïnvloeding. De geweldige race die Max Verstappen en Lewis Hamilton daar lieten zien is daarmee helemaal verloren gegaan. Het is jammer”, aldus de Brit.

Als Ecclestone nog de baas van de Formule 1 was geweest in dit scenario, dan zou het volgens hem ‘nooit zover’ zijn gekomen dat het seizoen met de controverse van nu eindigde. “Zo zou ik tijdens de race nooit alle radioberichten van de teambazen aan de raceleiding op televisie hebben laten horen”, stelt Ecclestone. “Ik zou dergelijke communicatie tijdens de wedstrijd principieel hebben verboden. Je kunt een wedstrijdleider niet zo onder druk zetten, ook niet in het openbaar. Dat kan volgend jaar niet meer gebeuren”, aldus de Brit. Daar lijkt gehoor aan gegeven te worden: sportief directeur Ross Brawn vond het ook mooi geweest en heeft aangegeven dat de directe communicatie tussen teambazen en de wedstrijdleiding verdwijnt.

“In mijn tijd zijn er ook ruzies geweest”, herinnert Ecclestone zich. “Toen heb ik iedereen naar mijn kamer geroepen en in een gesprek de zaak verduidelijkt. Ik zou ze er zondag aan hebben herinnerd dat de sport groter is dan wie dan ook. Ik zou Toto Wolff vooral duidelijk hebben gemaakt dat Max de titel uiteindelijk netjes op de baan won. En daarom moet het resultaat zo blijven.”

