Als het aan Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, ligt, dan verdwijnt volgend jaar het radiocontact tussen de teambazen en de wedstrijdleider. Brawn doet die uitspraak nadat wedstrijdleider Michael Masi in Abu Dhabi opnieuw flink wat radioberichten kreeg van Red Bull en Mercedes.

De Formule 1 is dit jaar begonnen met het uitzenden van de communicatie tussen teams en de FIA. Dat leverde vermakelijke radioberichten op, maar ook opmerkelijke. Zo ‘onderhandelde’ wedstrijdleider Michael Masi in Saoedi-Arabië met Red Bull over een lagere gridpositie voor Max Verstappen bij de herstart en heeft de Australiër het dit seizoen regelmatig flink voor zijn kiezen gekregen door teambazen Christian Horner en Toto Wolff.

Lees ook: Rondje buitenlandse media GP Abu Dhabi: ‘Iedereen zal zich nu de naam Latifi herinneren’

In Abu Dhabi was dat niet anders. Het begon al in de openingsronde, toen Verstappen, met een late remactie, Lewis Hamilton inhaalde in bocht 6. De Brit sneed de bocht vervolgens af en Verstappen en Red Bull vonden dat Hamilton de plek moest teruggeven, de stewards oordeelden dat er geen onderzoek nodig was. Dat leidde tot verbijstering bij de sportief directeur van Red Bull, Jonathan Wheatley. Later in de race was het Mercedes-teambaas Toto Wolff die na het stilvallen van Antonio Giovinazzi een oproep deed aan Masi: “Alsjeblieft geen safety car”, smeekte hij.

In de slotfase van de race sprong Wolff meermaals op de radio met Masi. De Oostenrijker was niet blij met de gang van zaken tijdens de safety car, veroorzaakt door Nicholas Latifi. “Nee Michael, nee. Dit is niet juist!”, schreeuwde hij het uit, toen alsnog besloten werd om de race met één ronde te hervatten.

Lees ook: Mercedes van plan om in beroep te gaan tegen afwijzing protesten door FIA

Kortom, opnieuw controverse rondom die radiocontacten tussen teambazen en de FIA. Dat is nu ook onder de aandacht van Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, gekomen. “Het is als onderhandelen met de scheidsrechter in voetbal”, zegt Brawn tegen Auto, Motor und Sport over het moment dat Wolff bij Masi smeekte om niet met een safety car te komen. Voor Brawn is de maat na deze race dan ook vol. “Het is onacceptabel dat de teambazen Michael tijdens de race zo onder druk zetten. Toto Wolff kan niet eisen dat er geen safety car komt, en Christian Horner kan niet eisen dat de gelapte auto’s erlangs moeten. Dat is ter beoordeling van de wedstrijdleider. Volgend jaar stoppen we met dit contact”, aldus Brawn.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer! Het kampioensnummer verschijnt deze week.