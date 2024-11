De Formule 1 heeft dit weekend een nieuwe racedirecteur. Na het plotselinge (en enigszins controversiële) vertrek van de Duitser Niels Wittich heeft Rui Marques de leiding overgenomen in Las Vegas. De coureurs maakten voorafgaand aan het raceweekend kennis met de Portugese wedstrijdleider tijdens een eerste rijdersbriefing. “De beste meeting in tijden,” reageerde Carlos Sainz achteraf.

In november kondigde de FIA aan dat Niels Wittich per direct zijn taken zou neerleggen. De Duitse racedirecteur, die in 2022 het stokje overnam van Michael Masi, kwam in opspraak na een aantal controversiële beslissingen tijdens de GP van São Paulo. Zo zorgden een late rode vlag en een gebrek aan safety cars voor veel kritiek. Derhalve koos Wittich voor een vroegtijdig vertrek. Althans, zo deed de FIA vermoeden. In de media zweert hij dat hij is ontslagen.

Rui Marques, tot voor kort actief als wedstrijdleider in de Formule 3 en Formule 2, werd aangesteld als vervanger. Voorafgaand aan de GP van Las Vegas leidde hij zijn eerste rijdersbriefing met de Formule 1-coureurs. Velen toonden zich nadien enthousiast over de aanpak van Marques, die zich daadkrachtig lijkt op te stellen.

Polesitter George Russell liet weten aangenaam verrast te zijn door de nieuwe racedirecteur. “Ik denk dat we een periode hebben gehad waarin onze opmerkingen wel werden aangehoord, maar waar uiteindelijk weinig mee gebeurde,” aldus de Brit. Marques brak met die trend. “Bijvoorbeeld, enkele coureurs wezen op de beperkte ruimte bij het uitkomen van bocht vier – iets wat onnodig is op een stratencircuit”, stelde Russell. “Hij (Marques, red.) paste de baan direct aan. Dat is precies wat wij als coureurs willen zien; we werden gehoord en er werd direct actie ondernomen. Positief dus.”

Complimenten van Carlos Sainz

Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz, die in Las Vegas als tweede start, sprak zich positief uit over Marques. “Hij heeft een moeilijke taak gekregen,” zei de Spanjaard. “Met nog drie races te gaan werd hij plotseling tot racedirecteur gebombardeerd. Het is een gecompliceerde rol waarbij je met veel variabelen rekening moet houden. Desondanks denk ik dat hij het erg goed doet. De briefing van gisteren was een van de beste meetings in tijden.”

Sainz wees daarbij op een aantal specifiek voorbeelden. “George (Russell, red.) had kritiek op bocht drie, terwijl ik heb aangegeven dat de ingang van de pitstraat veranderd moest worden. De lijn was letterlijk niet te zien, het was gevaarlijk. Vandaag kwamen we op het circuit en was de aanloop naar de pitstraat verbreed. Het is fijn om te zien dat zulke wijzigingen meteen worden doorgevoerd. Dat vind ik enorm bemoedigend.”

Niels Wittich stopte na de GP van São Paulo als wedstrijdleider – de coureurs zijn enthousiast over zijn vervanger, Rui Marques (Motorsport Images)

