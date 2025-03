Claire Dubbelman schrijft autosportgeschiedenis! De Nederlandse plaatsvervangend wedstrijdleider deelt op woensdag dat ze als eerste vrouw, als eerste Nederlander én als jongste persoon ooit haar Formule 1 Deputy Race Director- en Race Director-superlicenties heeft behaald. “Dit is niet alleen maar een persoonlijke mijlpaal, het is bewijs dat de toekomst van het racen openstaat voor degene die durven een stap omhoog te zetten”, schrijft Dubbelman.

Claire Dubbelman werkt al sinds 2007 in de autosport, en begon haar indrukwekkende carrière bij Mick de Haas voor de Formule Renault-kampioenschappen op Zandvoort. Tien jaar later werd de Nederlandse op 30-jarige leeftijd bij de FIA aangenomen, en sinds 2023 maakt Dubbelman permanent deel uit van racecontrol in de Formule 1. Met het behalen van de superlicenties zet de plaatsvervangend wedstrijdleider nu de volgende stap.

‘Blijf doorgaan!’

“Ik had nooit gedacht dat mijn reis in de autosport mij ooit naar dit moment zou leiden, maar hier sta ik dan toch”, deelt Dubbelman zelf het heuglijke nieuws via Instagram. “Autosport gaat over het verleggen van limieten, het breken van barrières en het najagen van dromen, zowel op als naast de baan. Aan iedere vrouw die droomt van een carrière in de autosport: blijf doorgaan! Er is altijd ruimte voor nieuw talent, perspectieven en ambitie!”

Dubbelman was onlangs nog te gast in de podcast Formule 1 Paddockpraat, waarin ze een kijkje achter de schermen gaf bij racecontrol. “Als teams iets gevonden hebben wat ze kunnen uitbuiten, gefeliciteerd. Dan is het aan ons om dat gat weer te dichten. We moeten wel een beetje een soort wapenwedloop in stand houden”, legt de Nederlandse uit over haar werk. Beluister de hele podcast hier.

