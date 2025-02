Achter de schermen van de Formule 1 speelt zich een intrigerend kat-en-muisspel af tussen de wedstrijdleiding en de F1-teams. Terwijl de teams voortdurend op zoek zijn om de regels anders te interpreteren om zo een voorsprong te behalen, is de wedstrijdleiding continu bezig om deze mazen in de wet te dichten en een eerlijke competitie te waarborgen. “We worden continu uitgedaagd”, zegt Claire Dubbelman, plaatsvervangend wedstrijdleider van de Formule 1.

“Het hoort bij de sport en het is een hele zware balans, maar om heel eerlijk te zijn heb ik daar altijd wel plezier in”, geeft Dubbelman toe in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Als teams iets gevonden hebben wat ze kunnen uitbuiten, gefeliciteerd. Dan is het aan ons om dat gat weer te dichten. We moeten wel een beetje een soort wapenwedloop in stand houden.”

Al is de verhouding wel een beetje zoals David tegen Goliath. Race control bestaat slechts uit vier personen terwijl de Formule 1-teams doorgaans 700 werknemers, en vaak nog veel meer, in dienst hebben. “Daarvan zitten tijdens een raceweekend in een remote center op de fabriek bijvoorbeeld al 50 mensen per team alleen maar naar de concurrentie te kijken of zij iets verkeerd doen. Zij spelen dat door naar hun eigen team op het circuit en die rapporteren dat dan weer aan ons”, aldus de plaatsvervangend wedstrijdleider.

“Dat hoort gewoon bij het spel, maar je staat eigenlijk per definitie 1-0 achter. We werken samen met diverse supportafdelingen heel hard om dat maar voor te blijven. Maar dat is de reden waarom het radiokanaal tussen ons en de teams zo druk is. Ze proberen elkaar de hele dag te verlinken”, verklaart Dubbelman.

