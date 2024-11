Dat Niels Wittich weg is als wedstrijdleider van de Formule 1 is ook Max Verstappen niet ontgaan. Wakker ligt hij er niet van, maar “een beetje vreemd” noemt de Nederlander het in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas wel.

Het vertrek van Wittich is omgeven door mysterie: de Duitser is naar eigen zeggen ontslagen, terwijl de FIA er een andere lezing op na houdt. Hoe het ook zij, de perikelen hebben tot verbaasde reacties geleid. Bijvoorbeeld bij George Russell. Verbazing is er ook bij Verstappen, maar dan vooral met betrekking tot de timing van het vertrek van Wittich.

De Nederlander denkt daar zo het zijne van, vertelt hij in Las Vegas. “Ik zag het nieuws over zijn vertrek (Wittich, red.) en ben verder gegaan met mijn dag. Maar natuurlijk is het een beetje vreemd, met nog drie races te gaan.”

Verstappen vervolgt: “Dat je het eens of oneens bent over dingen, dat kan. Er is altijd ruimte voor verbetering. Maar het is wel gek om nu ineens te maken te hebben met een nieuwe wedstrijdleider. Als je namelijk iets wilt veranderen, zou het logischer zijn om zoiets juist ná een seizoen te doen.”

