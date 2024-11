George Russell heeft, mede namens zijn collega-coureurs, in Las Vegas kritiek geuit op de FIA. De internationale autosportorganisatie kan op weinig begrip rekenen van de Engelsman. Dat heeft alles te maken met de recente ontwikkelingen.

Zo is er het gebrek aan reactie op de brief die coureursorganisatie GPDA, met Russell als voorzitter, onlangs wereldkundig maakte. Daarin uiten de Formule 1-coureurs als collectief kritiek op de manier waarop ze bijvoorbeeld op het vlak van taalgebruik behandeld worden. De onvrede, die mede voortkomt uit de straf die Max Verstappen in Singapore kreeg, richt zich op FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Dat er nog geen reactie is gekomen, verbaast Russell. “Het is op zich niet moeilijk om tot een ontmoeting te komen.”

Wat ook flink steekt, is het ontslag van wedstrijdleider Niels Wittich. Niet dat de coureurs fan van hem waren, zo erkent de Britse coureur van Mercedes. Maar de onvrede gaat in dit kader vooral om de timing, daarom is er kritiek van Russell. “Wij hoorden of wisten daar niets van. Het is dan een verrassing.” Of het goed is, is vers twee. “De nieuwe wedstrijdleider zal in elk geval onder druk staan de komende races.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!