Mercedes is van plan om in beroep te gaan tegen de besluiten van de stewards betreffende de twee protesten die het team na de Grand Prix van Abu Dhabi had ingediend. Zij zijn het niet eens dat de protesten zijn afgewezen.

Mercedes diende na de titelbeslissende race twee protesten in tegen Max Verstappen, de winnaar van de race en het kampioenschap. Het ging in beide situaties om de safety car-fase aan het einde van de race, die roet in het eten gooide van Mercedes. Volgens het team zou Verstappen namelijk hebben ingehaald tijdens die safety car-fase. Bovendien was Mercedes het niet eens met de gang van zaken in de safety car-fase. Die twee protesten van Mercedes zijn met de stewards besproken, maar die hebben beide protesten afgewezen. Daardoor is Verstappen op papier alsnog gewoon de wereldkampioen.

Maar Mercedes is niet van plan om zich daarbij neer te leggen. “We hebben ons voornemen ingediend om in beroep te gaan tegen de beslissing van de stewards om het protest van het team af te wijzen”, zegt een woordvoerder van Mercedes. Het gaat daarbij dus enkel om een voornemen: Mercedes is nog niet officieel in beroep gegaan tegen de besluiten van de FIA.

Mercedes deed een beroep op twee artikelen: 48.8 en 48.12 van het sportief reglement. Artikel 48.8 stelt dat ‘met uitzondering van uitgevallen zoals hieronder genoemd, geen coureur een andere auto op de baan mag inhalen, inclusief de safety car, totdat hij de lijn voor de eerste keer passeert nadat de safety car is teruggekeerd in de pitstraat’. Volgens Mercedes zou Verstappen tijdens de safety car-fase hebben ingehaald. Dat protest werd afgewezen om de volgende reden: “Verstappen zat inderdaad hele korte tijd even voor Hamilton maar dat gebeurde op een moment dat beide coureurs veel met het gas aan variëren waren.”

Het tweede protest is ingediend op basis van artikel 48.12. Dat beslaat de manier waarop coureurs die op een ronde zijn gezet de safety car mogen inhalen. De wedstrijdleiding besloot in eerste instantie dat de coureurs die op een ronde achterstand stonden de safety car niet mochten inhalen, wat tot verontwaardiging leidde bij Red Bull. Vervolgens gebeurde dat alsnog alleen gold het voor de auto’s die zich tussen Verstappen en Hamilton bevonden. Ook die werd dus afgewezen. De argumentatie: Het artikel 15.3 geeft de wedstrijdleider (Michael Masi, red.) de volmacht over de safety car, dat betreft ook de inzet daarvan. Ook al zijn niet alle gelapte auto’s volgens het reglement naar voren gehaald en is daaropvolgende procedure niet gevolgd (de SC keert normaal terug in de ronde daarna red.), dit wordt overruled door de regel dat zodra de boodschap “Safety Car in this lap” is getoond, hij ook daadwerkelijk naar binnen moet.

Mercedes drong daarom aan om de stand van de voorlaatste ronde aan te houden als uitslag en dus Lewis Hamilton alsnog tot kampioen te kronen. Maar daarmee wordt de race ingekort, een te ingrijpende beslissing, vinden de stewards.