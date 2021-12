Voormalig Red Bull-coureur Mark Webber is onder de indruk van Max Verstappens prestatie maar de wedstrijdleiding maakte er een potje van, vindt de Australiër. “Wat was dit een f$%$ wanvertoning.”

Verstappen veroverde de wereldtitel na een tumultueus slotakkoord. Lewis Hamilton was de gehele race ongenaakbaar tot Nicholas Latifi crashte in de slotfase en de safety car de baan op moest komen. Eerst kwam er een signaal dat gelapte auto’s de kop mochten inhalen, vervolgens trok wedstrijdleider Michael Masi dat in om hetzelfde signaal daarna weer opnieuw af te geven.

Het gevolg was dat enkele auto’s tussen Hamilton en Verstappen vooruit mochten terwijl andere achterblijvers tegelijkertijd achter Verstappen bleven rijden. Oud-coureur en tv-analist Mark Webber keek er met afschuw naar. “Ik weet niet welke regels er vandaag van kracht waren maar als je de strategisten van Verstappen of Hamilton bent, weet je niet waar je aan toe bent”, aldus Webber tegen FORMULE 1 Magazine.

“Eerst moeten de gelapte auto’s doorgelaten worden, dan weer niet en dan weer wel. En vervolgens wordt slechts de helft van de gelapte auto’s doorgelaten. Begrijp me niet verkeerd, Max heeft het verdiend. Hij vocht voor wat hij waard was, zijn inhaalactie in ronde 1 was 100 procent legaal. Lewis had daar nog wel een straf verdiend maar ok. Voor de sport was dit een zwarte dag wat betreft het leiden van een wedstrijd.”

Wereldwijd is er nog nooit zoveel naar een Formule 1-race gekeken, een groot moment voor de sport. “Veel nieuwe mensen die kijken over de hele planeet, dat is echt geweldig. Hét moment om je als sport te presenteren. En de coureurs zitten niet fout hé, de wedstrijdleiding is fout.” De uiteindelijk inhaalmanoeuvre was niet eens zo moeilijk, meent Webber: “Latifi had Hamilton ook ingehaald, het bandenvoordeel was enorm.”

Voor Michael Masi en de zijnen heeft Webber dus geen goed woord over, om het typisch Webberiaans te verwoorden. “What a f#$% shitshow that was. Mensen die hebben zitten kijken, snappen er helemaal niets van. Of je laat alle achterblijvers door en start of je doet het niet. Nu was het half werk.”