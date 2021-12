Williams-coureur George Russell heeft na de Grand Prix van Abu Dhabi zijn ongenoegen geuit op Twitter. De Brit, die volgend jaar voor Mercedes gaat rijden, noemt de gang van zaken in de slotronden van de race, die Lewis Hamilton verloor waardoor Max Verstappen wereldkampioen werd, ‘onacceptabel’.

Hamilton leek met enkele ronden in de Grand Prix van Abu Dhabi op zijn achtste wereldtitel af te stevenen. De Brit had een voorsprong van elf seconden op Max Verstappen, die op een nieuwere set van de harde band het gat aan het dichten was, maar niet snel genoeg om voor de zege te gaan.

Met zes ronden te gaan zette Nicholas Latifi de hele race, en zo de titelstrijd, op zijn kop. De Canadees crashte in bocht 14 en veroorzaakte zo een safety car. Terwijl Hamilton besloot door te gaan ging Verstappen opnieuw voor de aanval door een pitstop te maken. Red Bull maakte zich daarna nog zorgen om het feit dat auto’s die op een ronde waren gezet niet aan de kant moesten voor Verstappen, maar de wedstrijdleiding gaf dan toch de opdracht om Verstappen weer aan te kunnen laten sluiten achter Hamilton.

Lees ook: Hamilton met geheven hoofd tweede: ‘We gaven nooit op, dat is het belangrijkste’

Daardoor kwam alles neer op de laatste ronde. Na 21 zinderende races moesten Hamilton en Verstappen het nu nog één keer uitvechten. Hamilton verdedigt voor wat hij waard is, maar is niet opgewassen tegen Verstappen, die op de zachte band een voordeel heeft. Verstappen veroverde zo de titel, maar bij Mercedes-teambaas Toto Wolff zat de gang van zaken dwars. Hij deed zijn beklag bij wedstrijdleider Michael Masi, maar die wilde er niets van weten.

Na afloop van de race was het echter niet alleen Mercedes dat boos was. Ook toekomstig Mercedes-coureur George Russell heeft zijn ongenoegen geuit over die laatste ronden in Abu Dhabi. “DIT IS ONACCEPTABEL!”, schrijft Russell op Twitter. “Max is absoluut een fantastische coureur die een ongelooflijk seizoen heeft gehad en ik heb niets meer dan respect voor hem, maar wat zojuist is gebeurd is onacceptabel. Ik kan niet geloven wat ik net heb gezien”, aldus de Brit.