Lewis Hamilton leek met enkele ronden af te stevenen op een achtste titel, maar een late safety car verpestte het feestje dat al zo zeker leek. Hij moest na 58 ronden in Abu Dhabi de wereldtitel aan Max Verstappen laten, maar kijkt met geheven hoofd terug op het seizoen en de race.

Op de mediums had Hamilton een betere start dan Verstappen, die vervolgens in de aanval moest gaan bij de Brit. Het gat werd echter alleen maar groter, waardoor Verstappen na dertien ronden al binnen kwam voor een setje van de harde band. Hamilton pareerde meteen door ook een pitstop te maken, waarna de zaken wel beslist leken.

Tenminste, totdat Sergio Pérez zijn waarde voor Red Bull bewees. De Mexicaan knokte voor wat hij waard was en hield Hamilton op, waardoor Verstappen weer kon aansluiten. Daarna reed Hamilton alsnog weg en met nog tien ronden te gaan leek de titel naar de Brit te gaan. Maar, dat kon er ook nog wel bij in dit knotsgekke seizoen, een crash van Nicholas Latifi veroorzaakte een safety car. Hamilton besluit door te rijden, Verstappen maakt een pitstop en gaat voor de aanval op de zachte band. Met nog één ronde te gaan haalt Verstappen Hamilton in. De zevenvoudig wereldkampioen probeert in bocht 9 terug te slaan, maar die poging mislukt en dan weet hij het al: de titel gaat naar Verstappen, Hamilton moet genoegen nemen met de tweede plek.

“Mijn felicitaties aan Max en zijn team”, begint Hamilton. “We hebben het dit jaar geweldig gedaan”, legt Hamilton zich neer bij de tweede plek. “Iedereen heeft het hele jaar had gewerkt, het was lastigste seizoen. Ik ben trots op het team. Ik ben blij dat ik dit avontuur met hen deelde. We hebben alles gegeven. We gaven nooit op, dat is het belangrijkste.”

Met name in laatste paar races oogde Mercedes sterk en leek het de favoriet in Abu Dhabi, maar het viel uiteindelijk toch de kant van Red Bull op. “Ik voelde me de afgelopen maanden goed in de auto, met name de laatste races”, zegt Hamilton, die afsluit met een positieve boodschap aan Formule 1-fans wereldwijd: “We zitten nog steeds in de pandemie. Ik hoop dat iedereen veilig blijft en een fijne kerstmis heeft. We zien volgend jaar wel hoe het loopt”, sluit hij het interview na deze historische race af.