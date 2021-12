Max Verstappen heeft in Abu Dhabi geschiedenis geschreven door als eerste Nederlander kampioen in de Formule 1 te worden. Kort voor de race leek de titel naar Lewis Hamilton en Mercedes, te gaan, maar een late safety car gooide roet in het eten voor dat team. Verstappen veroverde, geheel in stijl met de rest van het seizoen, in de allerlaatste ronde het wereldkampioenschap.

Al voor de start van de race is het een historische dag in Abu Dhabi. Zo spannend is de titelstrijd in jaren niet meer geweest en dat twee coureurs met een gelijke stand de laatste race ingaan, gebeurde voor het laatst in 1974. De een vecht voor zijn eerste, de ander voor zijn achtste titel. Eén ding is dus zeker: er wordt hoe dan ook geschiedenis geschreven in Abu Dhabi.

Op de mediums heeft Hamilton vanaf plek twee een veel betere start dan Verstappen, maar de Nederlander heeft op de zachte band nog een voordeel en het zou ook niet lang duren voordat hij de aanval zou inzetten. In bocht 6 remt hij een stuk later dan Hamilton, die vervolgens naast de baan schiet maar wel de leiding behoudt. “Ik neem aan dat hij die plek moet teruggeven”, meldt Verstappen op de boordradio. Daar zijn de stewards het niet mee eens: zij vinden dat er geen onderzoek moet komen omdat Hamilton zijn gepakte voordeel had ingeleverd en dus weet Verstappen dat hij het nogmaals op de baan moet proberen. “Dat is ongelooflijk. Wat doen zij daar?!”, vraagt Verstappen zich licht geïrriteerd af over het besluit van de stewards.

Achter de twee kemphanen heeft Sergio Pérez een prima start en neemt de derde plek van Lando Norris over, Carlos Sainz gaat mee en duwt de McLaren-coureur terug naar de vijfde plek. Valtteri Bottas heeft ondertussen een dramatische start en zakt van de zesde naar de achtste plek, waardoor Hamilton niet hoeft te rekenen op rugdekking.

Vooraan is het Hamilton dus die het tempo aanvoert, al kan Verstappen op de zachte band die pace matchen. Hij krijgt het na enkele ronden wel wat lastiger met de achterbanden en moet dan wat snelheid inleveren en het gat wordt ook steeds groter en groter. Hamilton wint enkele tienden tot één seconde per ronde en Verstappen kan dan ook niet anders dan na dertien ronden een pitstop te maken. De Red Bull-coureur ruilt de zachte band in voor de harde band en hoopt daarmee de race te kunnen eindigen. Hij komt achter Norris de baan op, maar kan al snel afrekenen met de Brit.

Een ronde na de pitstop van Verstappen antwoordt Mercedes met een pitstop voor Hamilton, die zijn positie op de baan wil behouden. Pérez leidt daardoor de race en kan een belangrijke rol spelen voor teamgenoot Verstappen. Nadeel voor Verstappen is dat hij achter Carlos Sainz zit, Hamilton zit vóór de Spanjaard. Daar heeft hij een paar ronden last van, maar met behulp van DRS haalt hij de Ferrari in en kan hij het gat, dat nu naar ruim acht seconden gegroeid is, naar Hamilton weer zien te dichten.

Pérez zorgt voor wat peper

Vooraan krijgt raceleider Pérez de opdracht van de pitmuur dat hij moet proberen om Hamilton op te houden, zodat Verstappen dus ook weer kan aansluiten. Hamilton heeft echter een veel betere pace én met DRS gaat hij aan de Mexicaan voorbij, maar die geeft gehoor aan de teamorder. Hij steekt zijn schouders uit, pakt de Brit terug én rijdt in de tweede en derde sector een stuk langzamer en nu rijdt Verstappen plots op één seconde na het gebakkelei tussen Hamilton en Pérez. “Dat is gevaarlijk”, zegt Hamilton op de boordradio. “Checo is een legende!”, bedankt Verstappen zijn teamgenoot, die na het gevecht meteen een pitstop maakt.

Bij Mercedes zijn ze uiteraard niet blij met de tactieken van Red Bull, maar het is nog altijd advantage voor raceleider Hamilton. Hij kan, na het intens spannende duel met Pérez wat ademhalen en het gat weer wat uitbreiden, al blijft Verstappen volhouden om richting de Brit te rijden.

Tegenvaller voor Alfa Romeo

Te midden van alle drama vooraan valt in ronde 27 van de 58 het doek voor Kimi Räikkönen. Zijn remmen geven niet thuis en hij schiet van de baan. Hij loopt schade aan de voorvleugel op en keert terug naar de pits. Het probleem is te groot voor de Fin. Hij valt uit in zijn allerlaatste Formule 1-race. Op datzelfde moment valt ook George Russell uit. De Williams verliest plots het vermogen en hij kruipt terug naar de pits, waar hij uitvaller nummer twee is.

Voor Alfa Romeo eindigt de ellende nog niet bij de uitvalbeurt van Räikkönen: ook Antonio Giovinazzi, die volgend jaar naar de Formule E vertrekt, parkeert zijn auto naast de baan vanwege problemen. Dat veroorzaakt een virtuele safety car: de gaten vooraan blijven gelijk, maar met nog 22 ronden te gaan is er een mogelijkheid om een pitstop te maken zonder al te veel tijd te verliezen. Daar maakt Verstappen ook gebruik van: hij pakt een nieuwe set van de harde band en wil zo weer de aanval openen op Hamilton. Hij heeft nu wel meer marge, maar weet dat hij op 23 ronden oude banden Verstappen nog in zijn spiegels kan verwachten.

Dat gat wordt ook steeds kleiner en kleiner. Hamilton heeft met zeventien ronden te gaan een voorsprong van veertien seconden, maar daarna stabiliseert dat en verliest Verstappen het voordeel van die nieuwe band. Het kampioenschap lijkt daardoor steeds verder uit de vingers te glippen van Verstappen, die wel nog alles geeft maar niet de pace heeft om grote stappen richting Hamilton te zetten.

Latifi speelt cruciale rol

Hamilton voelt de druk toenemen en de zorgen om zijn banden nemen toe. Toch lijkt hij de finish te kunnen halen als eerste, maar Nicholas Latifi veroorzaakt met vijf ronden te gaan een safety car na een crash. Dat zorgt plots voor een heel ander beeld: Verstappen gaat opnieuw de pits in, dit keer voor zachte banden, Hamilton besluit niet naar binnen te komen. De bliepjesmachine van de FOM draait overuren bij de boordradio van Hamilton, die weet dat hij, met de oude harde banden, gezien is als de race hervat wordt.

Voordat dat überhaupt bekend is, gaat Pérez strijdend ten onder. De Mexicaan heeft problemen met de auto en moet uitvallen. De auto’s die op een ronde zijn gezet zouden normaliter voorbij moeten gaan aan de safety car, maar vanuit de wedstrijdleiding wordt de opdracht gegeven dat zij dat niet mogen. Even later komt dan toch de opdracht vanuit de wedstrijdleiding en dus zit Verstappen nu op de staart van Hamilton bij de herstart, met een setje van de zachte band. Eén ronde te gaan. In stijl met de rest van het seizoen. Die laatste ronde, daar draait het nu allemaal om. In bocht 5 haalt Verstappen Hamilton in en lijkt het feest dus bij Red Bull gevierd te worden. Hamilton probeert het daarna in bocht 9 nog, maar Verstappen kan de aanval afslaan en Hamilton is vervolgens gezien.

Na 57 en één knots- en knotsgekke ronde is het Max Verstappen die zich tot de wereldkampioen van 2021 kroont. Bij Mercedes hebben ze er flink de p in, maar het feest wordt bij Red Bull gevierd. Na 22 spannende races schrijft Verstappen geschiedenis door als eerste Nederlander Formule 1-kampioen te worden en houdt zo dus Hamilton af van zijn achtste titel.