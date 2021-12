FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer van de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen tot de allerlaatste ronde van het seizoen streden om het kampioenschap na een crash van Nicholas Latifi en Verstappen als winnaar uit die knotsgekke strijd kwam.

Sky Sports

“Max Verstappen pakt Formule 1-titel van Lewis Hamilton in laatste ronde na late controverse”, kopt het Britse Sky Sports. Lewis Hamilton leek op weg naar de zege en daarmee de achtste titel, totdat een crash van Nicholas Latifi met nog vijf ronden te gaan voor een safety car zorgde. Daarmee verdween de voorsprong van Hamilton, die een gat van zo’n elf seconden had. “Dit zorgde voor allerlei strijd om een seizoen vol drama op een zeer controversiële toon af te sluiten.”

Lees ook: Boordradio Hamilton en Verstappen: Van Latifi’s crash tot krankzinnige ontknoping

“Te midden van protesten van een boze en ongelovige Mercedes-baas Toto Wolff in radiocommunicatie met FIA-wedstrijdleider Michael Masi, werd de race hervat voor de laatste 5,3 kilometer en Verstappen liet zijn bandenvoordeel gelden door Hamilton in te halen met een late remactie aan de binnenkant van bocht vijf. Verstappen hield de aanval van zijn Mercedes-rivaal op de volgende twee rechte stukken af en reed de rest van de ronde aan de leiding om de overwinning – en de kroon voor de wereldtitel – weg te nemen van zijn Mercedes-rivaal. Verstappen wordt de eerste Nederlander die de titel wint en de tweede kampioen voor Red Bull na Sebastian Vettel, de laatste niet-Mercedes-coureur die de kroon pakte in 2013.”

La Gazzetta dello Sport

“Max Verstappen wereldkampioen in de laatste ronde! Hij verslaat Hamilton in een waanzinnige finale”, koppen ze bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. “Een mirakel in Abu Dhabi, althans vanuit het oogpunt van Max Verstappen, de nieuwe, welverdiende Formule 1-kampioen. De heerschappij van Lewis Hamilton kwam in de laatste ronde van een race waarover nog eeuwen zal worden nagepraat ten einde, net toen de Engelsman op weg was naar zijn achtste titel, de titel waarmee hij Michael Schumacher zou hebben ingehaald. En in plaats daarvan had de magie van dit kampioenschap nog een laatste, sensationele wending in petto: de ommekeer in de laatste ronde. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de crash van een coureur die tot nu toe anoniem was, maar wiens naam iedereen zich nu zal herinneren: Nicholas Latifi.”

Lees ook: Norris: ‘Shoot-out in laatste ronde was puur voor tv’

“Latifi’s Williams werd weggehaald, de wedstrijdleiding stond aanvankelijk niet toe dat de auto’s op de baan voorbij de safety car mochten, maar deed dat in de voorlaatste ronde wel en zo kreeg Max, herenigd met Hamilton, nog een laatste kans, dit keer op de juiste banden om voor de overwinning te gaan. Nadat hij Hamilton was gepasseerd, vocht hij in de laatste bochten met hand en tand terug, zonder ooit op te geven waar hij als kind voor begon te racen. En we kunnen ons alleen maar voorstellen hoe papa Jos zich voelde bij de geblokte vlag, denkend aan die eerste kartraces op de koude noordelijke circuits, nadat deze lange reis eindigde in de warmte van deze ongelooflijke Abu Dhabi-avond. Het is de zoetste betovering van dromen die soms uitkomen.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Red Bull Content Pool

Daily Mail

Bij het Britse Daily Mail verwachten ze dat de manier waarop dit seizoen ten einde kwam de sport nog een lange tijd zal achtervolgen. “Een paar uur eerder had de 24-jarige Nederlander, gehuld in emotie, Lewis Hamilton in de laatste ronde van een 22 races tellend seizoen ingehaald in een stijl die zo controversieel was dat de herinnering eraan de sport zal verlichten en achtervolgen zolang er auto’s rijden.”

Lees ook: Verstappen genomineerd voor titel Sportman van het Jaar

“De achtste wereldtitel mocht er niet zijn voor Hamilton. Nu niet, misschien nooit. Zullen ze in beroep gaan? Op zondagavond hebben zij aangegeven dat zij dat van plan zijn. Komt hier ooit een einde aan?”, vragen ze zich dan ook af. “Er zijn enkele kluchtige momenten geweest in de Formule 1, maar niets dat kan tippen aan de absurditeit van deze langdurige onzin. Het is misschien goed voor Netflix-verhalen, maar is schadelijk voor de sportieve integriteit.”

“Laten we echter één absoluut feit vaststellen: Hamilton en Verstappen hebben het hele jaar dapper gepresteerd, hun vaardigheden zo ontwikkeld, hun competitieve instincten zo natuurlijk, dat ze elk de reputatie van de ander hebben verguld.”

Lees ook: Mercedes van plan om in beroep te gaan tegen afwijzing protesten door FIA

Dat Mercedes protesten heeft ingediend, betekent volgens Daily Mail niet meteen dat Hamilton dat ook wil. “Je kunt je afvragen of Hamilton, die zelf het geluk had te ontsnappen zonder een plaats terug te hoeven geven toen hij bocht 7 afsneed nadat hij polesitter Verstappen bij de start was gepasseerd, de titel over een paar weken laat in een rechtszaal wil winnen. Hij was genadig bij zijn nederlaag, sprak gul over Verstappens capaciteiten, en dat deed hem veel eer aan. We hopen het hem nog eens te zien proberen, in de hoop dat hij de volgende keer meer geluk heeft.”

Bild

“Waanzin in de laatste ronde!”, openen ze bij het Duitse Bild. “Max Verstappen is voor het eerst wereldkampioen Formule 1. De Nederlander haalde kort voor het einde Lewis Hamilton in in een knotsgekke slotfase die qua spanning nauwelijks overtroffen kon worden en stelt met de zege in de laatste race de wereldtitel veilig! Een uniek einde van een ongelofelijk seizoen! Geschreeuw en gejuich in de Red Bull pit, verbijstering bij Mercedes! Hamilton toont zich een eerlijke verliezer: na de race feliciteert hij Verstappen.”

Lees ook: Webber: ‘Geweldig voor Max maar de wedstrijdleiding was gênant vandaag’

L’Équipe

“Er was geen reden om iets anders te verwachten dan een overwinning voor Hamilton en een achtste wereldtitel”, schrijven ze bij het Franse L’Équipe, waarbij ze afgaan op de voorsprong die Hamilton voor het grootste deel van de race had. “Maar er waren een aantal factoren die ervoor zorgden dat de Brit verloor.” Uiteraard doelen ze daarbij onder andere op de late safety car veroorzaakt door Latifi, maar de Franse krant heeft ook aandacht voor Verstappens teamgenoot. “Sergio Pérez, die opnieuw de rol van modelteamgenoot speelde, remde Hamilton lange tijd af ondanks het feit dat zijn zachte banden aan het einde van hun levensduur waren gekomen.”