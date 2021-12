52 ronden van de Grand Prix van Abu Dhabi zitten erop, als een gele vlag en later de safety car de race én de titelstrijd helemaal op zijn kop zet. Max Verstappen neemt in de allerlaatste ronde van de race en het seizoen de leiding over, wint de race en schrijft geschiedenis door als eerste Nederlander ooit het Formule 1-kampioenschap te winnen. Maar hoe kon die titel Hamilton ontglippen en kon Verstappen juist toeslaan? De boordradio’s van de twee coureurs, en Mercedes-teambaas Toto Wolff, op een rijtje.

Max Verstappen

In ronde 52 van de 58 heeft Max Verstappen een achterstand van elf seconden op Lewis Hamilton. De Nederlander rijdt op een wat nieuwere set van de harde band, maar het voordeel van die nieuwigheid verdwijnt en het gat stabiliseert. De titel lijkt regerend wereldkampioen Hamilton niet meer te kunnen ontglippen, totdat in ronde 53 Verstappen plots te horen krijgt dat er een gele vlag hangt. “Er hangen gele vlaggen in bocht 14, Latifi staat midden op de baan en er ligt veel rotzooi op de baan”, informeert engineer Gianpiero Lambiase Verstappen. “Safety car op de baan”, hoort hij niet veel later.

Verstappen krijgt de opdracht om bocht 14 krap te nemen om te voorkomen dat hij wat van de debris raakt en mogelijk de auto beschadigt of een lekke band oploopt. Bij het ingaan van de voorlaatste bocht krijgt Verstappen de opdracht om de pitstraat op te zoeken. “Safety car heeft net Hamilton opgevangen”, meldt Lambiase na de pitstop. Nu kan Verstappen aansluiten bij de rij achter de safety car, al zit hij nu wel nog achter enkele andere auto’s die op een ronde achterstand liggen.

“Hoeveel ronden zijn er nog te gaan?”, vraagt Verstappen dan aan Lambiase. “Vier, inclusief deze”, luidt het antwoord van de pitmuur. Verstappen rijdt achter een Aston Martin, maar heeft nu dus nog flink wat auto’s tussen hem en Hamilton. Die coureurs kunnen het hem nog lastig maken, zeker nu de ronden wegtikken en de kans op de titel dus kleiner en kleiner wordt. Hij krijgt nog wel de nodige instructies vanaf de pitmuur voor het opwarmen van de banden, maar het is nog altijd maar de vraag of de race nog herstart wordt.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

“Deze achterblijvers zouden aan de kant moeten gaan, ze zouden zich van die ronde achterstand moeten ontdoen”, meldt Verstappen dan. “Dat zullen ze als dat bericht verschijnt”, verzekert Lambiase. Even later verschijnt er ook een bericht op de schermen, maar dat leest Lambiase verkeerd. Hij verwacht het bericht dat die coureurs nu de safety car mogen inhalen, maar dat is dus niet het geval. “Nee, sorry. Zij mogen niet inhalen”, waarschuwt hij Verstappen. “Ja, natuurlijk. Een lastig besluit”, klinkt Verstappen dan sarcastisch. “Het is een klassieker”, antwoordt Lambiase, evenzo sarcastisch. “Ik ben niet verrast”, aldus Verstappen.

Dan volgt toch het bericht dat Lambiase een ronde eerder nog verwacht had: de achterblijvers, die tussen Hamilton en Verstappen zitten, mogen voorbij gaan aan de safety car. “Alle auto’s voor je zullen Hamilton passeren, de auto’s achter je blijven in slagvolgorde”, bericht Lambiase. Nu kijkt Verstappen plots tegen de achterkant van de Mercedes van Hamilton aan. En een paar seconden later volgt nog eens goed nieuws voor het kamp Red Bull: de safety car gaat naar binnen. Nog één ronde te gaan in de race, nu spant het erom.

“Dit is het, dit is het”, weet ook Lambiase, die ondanks de stand van zaken nog kalm klinkt. Waar hij het na de start nog bij bocht 6 probeerde, doet hij dat nu al in de vernieuwde bocht 5. Hij schiet met de Red Bull aan de binnenkant van de Mercedes en neemt de leiding over. Hij krijgt wel de waarschuwing van Lambiase dat hij moet oppassen voor het heen en weer slingeren op de rechte stukken. Hamilton heeft DRS en kan tot de staart naderen en het wordt nog spannend richting bocht 9, maar na de mislukte inhaalpoging van Hamilton weet ook hij hoe laat het is. Verstappen schiet weg van Hamilton en rijdt als eerste over de streep na 58 ronden. Geschiedenis is geschreven: Max Verstappen is de wereldkampioen van 2021. Het vuurwerk is voor de Nederlander.

Het is vervolgens volume 100 op de boordradio van Verstappen. “YES! YES! OH MIJN GOD!”, schreeuwt Verstappen het uit, gepaard met vreugdekreten. “Max Verstappen: je bent wereldkampioen! Wereldkampioen!”, feliciteert Lambiase hem. “Je hebt het absoluut verdiend!”, voegt hij toe. Ook teambaas Christian Horner wil zijn coureur natuurlijk feliciteren: “Max, we zijn zó trots op jou!”, juicht hij. “Ik hou zo erg van jullie”, klinkt Verstappen dan wat emotioneel. “Je reed het hele jaar als een kampioen, je hebt dit verdiend! We hadden wat geluk nodig en je hebt het geflikt! En wij houden ook zo verdomd veel van jou”, antwoordt Horner. “Dit is ongelooflijk! Kunnen we dit nog zo’n tien tot vijftien jaar samen doen?”, grapt Verstappen. Hij zwaait nog wat naar het publiek, waar ook weer duizenden Verstappen-fans zitten, en rijdt naar de grid, waar het bordje met de nummer 1 op hem wacht, zoals vaker dit seizoen. Dit keer heeft het echter nog meer betekenis.

Lewis Hamilton

Aan de andere kant van de strijd zijn het Mercedes en Hamilton die afstevenen op de dubbel: én de coureurstitel én de constructeurstitel. “Hoeveel rondjes nog?”, vraagt Hamilton aan engineer Peter Bonnington. “Nog zes te gaan bij start/finish”, luidt het antwoord, voordat de gele vlag gezwaaid wordt voor de crash van Latifi. “We hebben dubbelgeel in bocht 14, daar waar je nu bent. Houd links aan! Links! Safety car! We blijven buiten”, zegt Bonnington.

Hamilton schudt het hoofd: “Shit Bono. Ik kan niet pitten?”, vraagt hij, waarop hij een ontkennend antwoord ontvangt. “Dat is echt ongelooflijk, man.” De safety car rijdt dan voor Hamilton, die nu toch wel de bui voelt hangen. “Wat is de situatie nu?”, vraagt hij wat ongeduldig, aangezien Bonnington een tijdje niks laat weten. “Sorry. Verstappen is gestopt, hij had een gratis stop. Als wij waren gestopt, waren we trackpositie kwijt. Nog vier rondjes te gaan op start/finish. Het veld moet eerst nog bij elkaar komen. Dan moeten de gelapte auto’s er nog langs gelaten worden dus er is een kans dat het niet meer herstart wordt”, klinkt het nog hoopvol vanaf de Mercedes-pitmuur.

“Oh fuck, zit hij straks direct achter me?”, vraagt Hamilton, licht paniekerig nu. “Dat klopt. Maar dat is pas als alles is gesetteld. Dit gaat nog even duren.” Hamilton knijpt ‘m: “Met nieuwe banden?”, vraagt hij naar de bandensituatie van Verstappen. “Dat klopt. Nogmaals, we waren trackpositie kwijt als we waren gestopt”, herhaalt ‘Bono’. Dan klinkt een bekend geluid op de boordradio van de coureur die direct achter de safety car rijdt: “De safety car gaat echt veel te langzaam”, beklaagt hij zich, zorgen makend om de temperatuur in zijn banden. “De safety car moet echt sneller gaan rijden. Jullie moeten melden dat de safety car echt sneller moet gaan rijden, hij rijdt nu echt niet voluit op het rechte stuk”, benadrukt hij dan nog even.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Na de zorgen om de safety car begint Hamilton toch meer te denken aan het gevaar achter hem: Verstappen. Ook bij Mercedes ontstaat verwarring over het bericht van de wedstrijdleiding, dat de achterblijvers niet voorbij mogen gaan aan de safety car. “De gelapte auto’s komen nu inhalen, niet slingeren. Oh wacht, gelapte auto’s gaan toch niet inhalen”, corrigeert Bonnington. “We denken dat de race herstart wordt deze volgorde. Er ligt troep in bocht 14 dus kijk uit.” Ook Hamilton ziet nog wat rotzooi op de baan liggen. “Er ligt nog veel troep daar”, meldt hij aan zijn team, maar indirect ook aan de wedstrijdleiding.

Dan gaat de safety car toch naar binnen met één ronde te gaan. Hamilton rijdt erg langzaam, Verstappen komt met zijn Red Bull even spieken door naast hem te rijden. Dan barst de strijd dus nog voor één keer los. Het einde is inmiddels bekend. Hamilton verliest en moet dus nog even wachten op zijn achtste titel. In de laatste sector beklaagt hij zich nog wel op de boordradio: “Dit is doorgestoken kaart, man!”, roept hij. Na de finish moet het allemaal nog even bezinken bij Mercedes. “Ik heb er geen woorden voor, Lewis”, aldus Bonnington. Een lange, hele lange stilte volgt. Na de lange stilte krijgt Hamilton nog wel een opdracht: “Lewis, we moeten naar de grid.” Hamilton vertikt het.

Toto Wolff

Zoals eerder dit seizoen horen we in Abu Dhabi niet alleen de boordradio’s van Max Verstappen, Lewis Hamilton en de andere achttien coureurs, maar ook van de teams. En met name na die crash van Latifi gaat het er verhit aan toe op de radio tussen Mercedes, waar teambaas Toto Wolff het woord voert, en wedstrijdleider Michael Masi.

“Nee Michael, geen safety car alsjeblieft”, smeekt Wolff bij de virtuele safety car eerder in de race, veroorzaakt door de stilgevallen Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi. De spanning is daar dus al goed te horen, maar op dat moment zijn er nog 21 ronden te gaan.

Dan volgt het besluit dat de race hervat wordt én dat de achterblijvers Hamilton en de safety car mogen inhalen. “Nee Michael, nee! Michael dit is niet juist!”, schreeuwt Wolff het uit, waarbij de wanhoop in de stem goed hoorbaar is. Dat is na het vallen van de finishvlag niet anders. “Je moet het herstellen naar de ronde hiervoor, dit is niet juist”, beklaagt Wolff zich na de race nog bij Masi. Die heeft er na 22 races een keer genoeg van: “Toto, dit is nou een autorace, begrepen? Dit was racen”, zet de Australiër hem op zijn plaats.