Red Bulls topontwerper Adrian Newey heeft niets meer dan lof voor Max Verstappen na het behalen van de wereldtitel. De Brit vindt dat de Nederlander tot de top behoort en prijst hem omdat het ‘zo makkelijk werken is’ met hem.

De spanning was voelbaar bij de Red Bull-garage. Na de matige start van Max Verstappen was het Lewis Hamilton die de race onder controle leek te hebben. Met minder dan tien ronden te gaan had Hamilton een ruime voorsprong van elf seconden, maar een safety car veroorzaakt door Nicholas Latifi zette alles op zijn kop. Verstappen ging naar binnen voor de zachte band, Hamilton besloot door te gaan op de harde band. Achteraf gezien een pijnlijke keuze, aangezien dat hem de zege en uiteindelijk de titel kostte.

Maar waar het bij Mercedes allesbehalve gezellig was, zit het sfeertje er goed in bij Red Bull en hun topontwerper, Adrian Newey, na de titel voor Max Verstappen. “Je hebt zoveel emoties in een race als deze”, zegt Newey tegen Sky Sports. “De ronden voor de safety car leek de titel ons uit de vingers te glippen. En dan denk je aan het jaar en wat je beter had kunnen doen. Met name Copse (de bocht op Silverstone waar Verstappen er hard af ging, red.) spookt nog rond in mijn hoofd.”

“Toen kwam de safety car, we hadden daar geluk”, geeft Newey toe. “Geen twijfel. Natuurlijk ben ik bevooroordeeld, maar Max verdiende het. Dit kwam in de buurt van een hartaanval”, grapt de Brit.

Gevraagd door Sky Sports hoe hij Verstappen vergelijkt met andere coureurs, antwoordt Newey: “Hij moet wel bij de top staan. Hij is de real deal“, oordeelt Newey. “Ja, hij is agressief maar over het algemeen eerlijk. Het is gewoon heel makkelijk om met hem te werken. Ik houd van die gozer, hij is geweldig”, sluit hij af.