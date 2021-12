‘Waanzinnig!” Max Verstappen kon direct na afloop van de door hem gewonnen Grand Prix van Abu Dhabui nauwelijks bevatten dat hij de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1 is.

Verstappen lag vrijwel de hele race op de tweede plaats achter titelrivaal Lewis Hamilton en dat zou bij een gelijke stand in het WK een achtste titel voor de Brit opleveren. Een crash van Nichols Latifi vijf ronden voor het einde bracht echter de safetycar naar buiten en draaide het hele wereldkampioenschap om. Red Bull besloot Verstappen naar binnen te halen en op de snellere rode band te zetten, raceleider Hamilton bleef op de witte band buiten. Met nog twee ronden te gaan besloot de wedstrijdleiding om de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen daar weg te halen, waardoor de twee kemphanen met nog één raceronde te gaan vlak achter elkaar kwamen te rijden. Verstappen had aan die ene ronde genoeg om Hamilton voorbij te gaan en zo in extremis de wereldtitel voor zich op te eisen.

“Ik heb de hele race gevochten en toen kregen we die mogelijkheid in de laatste ronde”, zie Verstappen na afloop van de race. “Het is ongelooflijk. Ik heb nog steeds last van kramp, maar dit is waanzinnig. Het is waanzinnig.”

Vervolgens nam Verstappen uitgebreid de tijd om zijn team te bedanken. “Deze gasten hier, mijn team en natuurlijk ook Honda, verdienen het. Ik houd zoveel van ze en ik heb zo veel plezier om al sinds 2016 met ze samen te werken. Dit jaar is werkelijk ongelooflijk. Ik moet ook Checo [Pérez] enorm bedanken. Hij reed zijn hart er vandaag uit. Het was geweldig teamwerk en hij is een fantastische teammaat.”

Motorsport Images

Verstappen sprak daarna de hoop uit nog jaren voor Red Bull te kunnen blijven rijden. “Ze weten dat ik van ze hou. Ik hoop dat we dit nog tien, vijftien jaar samen kunnen doen. Er is geen enkele reden om iets te veranderen. Ik wil voor de rest van mijn leven bij ze blijven.” Lachend: “En ik hoop dat ze dat toelaten.” Dat Christian [Horner] en Helmut [Marko] me in 2016 hebben vertrouwd en bij het team hebben gehaald… Ons doel was wereldkampioen worden en dat hebben we nu bereikt.”